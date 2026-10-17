Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội nông sản và các hoạt động Văn hóa - Du lịch xã Bình Thuận năm 2026

Du khách tham quan, mua sắm tại gian hàng trưng bày nông sản.

Đại biểu trải nghiệm không gian văn hóa Thái tại Ngày hội.

Tại ngày hội, 34 gian hàng, gian trại trưng bày nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống được tổ chức với sự tham gia của các bản, hợp tác xã trên địa bàn xã Bình Thuận và các xã Mường Khiêng, Muổi Nọi, Quỳnh Nhai. Các gian hàng giới thiệu những sản vật đặc trưng, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm thủ công và không gian văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để người dân quảng bá sản phẩm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Bên cạnh đó, hoạt động thi trại văn hóa, giới thiệu ẩm thực dân tộc góp phần tái hiện những nét sinh hoạt truyền thống, giúp nhân dân và du khách tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào địa phương.

Phần thi ẩm thực.

Ban giám khảo chấm gian trại văn hóa tại Ngày hội.

Tại Chợ phiên Pha Đin - mang đến không gian giao lưu văn hóa và mua bán nông sản truyền thống. Nhân dân, du khách được tham gia các hoạt động gắn với đời sống đồng bào vùng cao, tiêu biểu là trải nghiệm đồ xôi, giã bánh dày đến nặn thành phẩm, giúp du khách hiểu thêm về cách chế biến món ăn truyền thống và nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực vùng cao.

Nhân dân mua sắm tại Chợ phiên Pha Đin.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động phục dựng Lễ hội Láng Pang Ả của đồng bào dân tộc La Ha, còn gọi là lễ tạ ơn. Đây là nghi lễ truyền thống thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, những người có công lập bản, lập mường và các vị thần theo quan niệm dân gian. Việc phục dựng nghi lễ góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào La Ha, nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản và phát huy trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc của các thế hệ.

Phần lễ cúng rừng thiêng của nghi lễ Láng Pang Ả được phục dựng tại Ngày hội.

Phục dựng lễ hội Láng Pang Ả của đồng bào dân tộc La Ha

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ngày hội còn tổ chức giải đi bộ “Khám phá Pha Đin - Theo dấu chân lịch sử”, thu hút hơn 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã tham gia. Với cự ly 1 km trên địa hình tự nhiên, giải tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời khuyến khích người tham gia khám phá cảnh quan và tìm hiểu các giá trị lịch sử gắn với vùng đất Pha Đin.

Các VĐV tham gia giải đi bộ “Khám phá Pha Đin - Theo dấu chân lịch sử”.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa - du lịch xã Bình Thuận năm 2026 góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường giao lưu giữa các địa phương. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, cảnh quan, từng bước phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương./.