Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội Cốm Co Giàng xã Pắc Ta

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động tái hiện nghi lễ Cưn Lảu Khẩu Mảu của đồng bào dân tộc Thái. Nghi lễ được tổ chức trang trọng, tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và phong tục truyền thống, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, thành quả lao động và ước vọng về cuộc sống no ấm, mùa màng tốt tươi. Thông qua hoạt động này, địa phương mong muốn gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc đến với du khách.

Nghi lễ Cưn Lảu Khẩu Mảu được tái hiện trong phần lễ.

Cùng với phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với hội thi giã cốm truyền thống. Các đội thi thể hiện sự khéo léo, nhịp nhàng qua từng công đoạn chế biến, từ rang thóc nếp, giã cốm đến sàng, sẩy, tạo nên những mẻ cốm xanh, dẻo thơm.

Hoạt động thi làm cốm truyền thống diễn ra sôi nổi.

Các hoạt động thể thao cũng mang đến không khí hào hứng cho lễ hội, thu hút sự tham gia của các vận động viên, cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe trong nhân dân.

Các hoạt động thể thao diễn ra trong khuôn khổ lễ hội.

Khép lại lễ hội là màn múa xòe Thái sôi nổi với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng đại biểu và du khách.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội.

Các đồng chí lãnh đạo xã Pắc Ta trao giải cho các đội tham gia thi làm cốm truyền thống.

Lễ hội Cốm Co Giàng xã Pắc Ta lần thứ I năm 2026 khép lại trong không khí vui tươi, đoàn kết, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và du khách. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với quảng bá hình ảnh quê hương, con người và sản phẩm đặc trưng của Pắc Ta, từng bước đưa cốm Co Giàng trở thành sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Màn múa xòe Thái sôi nổi với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.