Sôi nổi các hoạt động tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương
Tối 31/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Xuân Dương và các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng, trình diễn nghi lễ dân gian của dân tộc Dao tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.
Bên cạnh chương trình văn nghệ tại sân khấu chính, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu hát then - đàn tính, hát sli, lượn, múa chầu; biểu diễn múa lân sư rồng; giao lưu cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn”; tổ chức trò chơi dân gian, nhảy dân vũ, nhảy hiện đại và khiêu vũ.
Người dân, du khách còn được trải nghiệm làm bánh ngải, bánh dày ngũ sắc, bánh trôi; tham gia viết thư pháp và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc của xứ Lạng.
Chương trình là dịp để các câu lạc bộ, hội viên và người dân gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu văn nghệ. Qua đây cũng góp phần giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người xứ Lạng, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch địa phương.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-tai-khong-gian-van-hoa-duong-hung-vuong-5107589.html