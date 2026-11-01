Sôi nổi các hoạt động tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng xã Xuân Dương trình diễn nghi lễ cầu mùa, cầu mưa thuận gió hòa của người Dao

Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng xã Xuân Dương trình diễn nghi lễ rước dâu dân tộc Dao Lù Gang

Các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn tiết mục văn nghệ tại sân khấu chính trong Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Các câu lạc bộ trình diễn các tiết mục nhảy dân vũ tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Bên cạnh chương trình văn nghệ tại sân khấu chính, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu hát then - đàn tính, hát sli, lượn, múa chầu; biểu diễn múa lân sư rồng; giao lưu cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn”; tổ chức trò chơi dân gian, nhảy dân vũ, nhảy hiện đại và khiêu vũ.

Người dân trải nghiệm làm bánh trôi tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Người dân, du khách còn được trải nghiệm làm bánh ngải, bánh dày ngũ sắc, bánh trôi; tham gia viết thư pháp và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc của xứ Lạng.

Chương trình là dịp để các câu lạc bộ, hội viên và người dân gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu văn nghệ. Qua đây cũng góp phần giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người xứ Lạng, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch địa phương.