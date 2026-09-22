Sôi nổi các hoạt động tại hội Háng Pỉnh năm 2026

Theo tiếng dân tộc Tày, Nùng, “Háng” có nghĩa là chợ, “Pỉnh” có nghĩa là bánh nướng. Hội Háng Pỉnh là phiên chợ truyền thống gắn với phong tục mua sắm bánh nướng mỗi dịp Tết Trung thu của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn.

Các em học sinh tham quan gian hàng trưng bày đồ chơi truyền thống tại không gian văn hóa chợ phiên Kỳ Lừa

Các em học sinh tham quan gian hàng trưng bày thương hiệu bánh trung thu truyền thống nổi tiếng của Lạng Sơn tại Bảo tàng tỉnh

Theo thông lệ, ngày 12/8 âm lịch hằng năm, đồng bào Tày, Nùng trong và ngoài tỉnh lại nô nức hội tụ về Lạng Sơn để trẩy hội, hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp. Những năm gần đây, khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri và Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã trở thành địa điểm tổ chức Hội Háng Pỉnh.

Các em học sinh trải nghiệm làm bánh trung thu truyền thống do các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn

Học sinh thăm quan, trải nghiệm không gian trưng bày làm đầu sư tử mèo

Tại Ngày hội năm nay, Bảo tàng tỉnh tổ chức cho người dân và hơn 50 học sinh tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa chợ phiên Kỳ Lừa; tham quan các gian hàng giới thiệu một số thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng của Lạng Sơn và trải nghiệm quy trình làm bánh trung thu truyền thống do các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn; tham quan, trải nghiệm làm đầu sư tử mèo.

Bên cạnh đó, tại khuôn viên Tượng đài Hoàng Văn Thụ cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như lảy cỏ, múa sư tử mèo đi cà kheo và giao lưu hát then, sli, lượn, góp phần tạo không khí vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Người dân chơi lảy cỏ tại ngày hội

Người dân hát Sli tại ngày hội