Ngày 24/11, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Sôi nổi phần thi đấu kéo co.

Các trò chơi dân gian bao gồm: bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, kéo co, đua thuyền trên cạn, đi cà kheo… được các đầu mối cơ quan, hải đội, tàu chiến đấu trực thuộc đăng ký tổ chức đã diễn ra hấp dẫn, đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Cùng với đó tổ chức cho bộ đội xem phim truyền thống, phim lịch sử và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày nghỉ lễ.

Hấp dẫn với nội dung thi đấu đẩy gậy

Trước đó, Lữ đoàn đã tổ chức giáo dục truyền thống cho quân nhân mới về đơn vị công tác và đêm gala giao lưu văn nghệ với chủ đề "Tự hào bản sắc Việt - Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân". Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu trực tuyến trên nền tảng Kahoot về ý nghĩa lịch sử Ngày Văn hóa Việt Nam, văn hóa quân sự và truyền thống của Quân đội, Quân chủng, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam cùng nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng, tập luyện công phu.

Cán bộ, chiến sĩ cổ vũ nhiệt tình cho đồng đội tham gia chơi bịt mắt đánh trống

Chuỗi hoạt động thể hiện bản sắc văn hoá đặc trưng của Lữ đoàn 162 “Bản lĩnh, trí tuệ, nghĩa tình, chính quy, hiện đại”. Qua đó góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không khí sôi động với trò chơi bịt mắt bắt vịt

Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu trực tuyến trên nền tảng Kahoot về ý nghĩa lịch sử Ngày Văn hóa Việt Nam, văn hóa quân sự và truyền thống của Quân đội, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 162. Cùng với đó là hoạt động trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam và nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng, tập luyện công phu.

Một tiết mục văn nghệ trong đêm gala.

Chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của Lữ đoàn 162 với phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ, nghĩa tình, chính quy, hiện đại”; đồng thời bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho các đồng chí đạt giải phần thi tìm hiểu trên ứng dụng Kahoot và trang phục dân tộc được bình chọn cao nhất.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.