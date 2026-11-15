Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đạ Tẻh 3

Ông Hoàng Văn Bằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ và đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Tẻh 3 trao các phần quà cho các hộ gia đình

Ngày hội diễn ra với 2 phần lễ và hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Bên cạnh các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các khu dân cư còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Ông Hoàng Văn Bằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ và đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Tẻh 3 trao các phần quà cho các thôn trên địa bàn

Dịp này, các khu dân cư chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; đồng thời quan tâm thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, trồng và chăm sóc cây xanh, vận động người dân xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp cũng được triển khai.

Xã Đạ Tẻh 3 tổ chức ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Thông qua ngày hội, xã Đạ Tẻh 3 tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần tự quản và sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, ấm no và hạnh phúc.

Các khu dân cư tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc