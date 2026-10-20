Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 719

Điểm nhấn của hoạt động là chương trình gặp mặt, giao lưu giữa Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KTQP 719 và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đak Nhau (TP Đồng Nai). Dịp này, chỉ huy Đoàn đã trao 30 phần quà tặng hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 719 trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bảy (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai).

Cùng với đó, thông qua mô hình “Đập heo đất - trao yêu thương”, Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KTQP 719 trao kinh phí hỗ trợ 4 hội viên thuộc các đội sản xuất của đơn vị, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Đoàn KTQP 719 tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bảy tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 719 trao quà tặng hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đak Nhau.

Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 719 tổng kết mô hình “Đập heo đất - trao yêu thương” hỗ trợ hội viên trong đơn vị.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KTQP 719 đối với công tác phụ nữ, chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, tăng cường đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.