Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

* Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, chúc mừng 24 doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004–13/10/2026), Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức 4 đoàn công tác đến thăm, chúc mừng và tặng quà 24 doanh nghiệp có đông đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý của Ban Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và công đoàn các phường, xã: Yên Bái, Âu Lâu, Nghĩa Lộ, Lào Cai, Cam Đường, Sa Pa, Yên Bình, Trấn Yên, Mậu A, Lục Yên, Bảo Thắng.

Tại các doanh nghiệp, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập, đời sống người lao động và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chế độ, chính sách; tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm chúc mừng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, nắm bắt tình hình lao động, sản xuất tại một số doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai hiện có 522 công đoàn cơ sở với 42.894 đoàn viên. Trong đó, hơn 450 công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp, với 35.434 đoàn viên.

Hoạt động thăm, chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa doanh nghiệp và người lao động, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

* Nữ doanh nhân Lào Cai kết nối, chia sẻ khát vọng vươn xa

Chiều 12/10, tại Khách sạn Hòa Bình Minh, phường Yên Bái, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Dự chương trình có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, lãnh đạo phường Yên Bái cùng đông đảo hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình kỷ niệm.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai hiện có 191 hội viên đang công tác, điều hành tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Những năm qua, các nữ doanh nhân phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh vượt khó, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương và tạo việc làm cho người lao động. Hội viên cũng tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng, xây dựng văn hóa kinh doanh nhân văn, trách nhiệm.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại kết quả hoạt động của Hội thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và định hướng hoạt động thời gian tới.

Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc chương trình.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra tọa đàm chuyên đề “Nữ doanh nhân Lào Cai - Bản lĩnh, kết nối và khát vọng vươn xa”; trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp hội viên.

Các nữ doanh nhân tiêu biểu giao lưu tại chương trình tọa đàm.

Các đại biểu, hội viên tham quan gian trưng bày sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương của doanh nghiệp nữ.

Dịp này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh vinh danh các nữ doanh nhân tiêu biểu, kết nạp 5 hội viên mới, trao giải thi đấu pickleball và chia tay các ủy viên Ban Chấp hành Hội thôi tham gia công tác.

Trao giấy khen cho các nữ doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao quyết định kết nạp và tặng hoa chúc mừng 5 hội viên mới.

* Bảo Ái ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 12/10, xã Bảo Ái tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Hiện xã có 79 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, sản xuất ván ép, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, vận tải, thương mại, dịch vụ và khai khoáng.

Với tinh thần “Chính quyền trách nhiệm - Doanh nghiệp năng động - Hợp tác thực chất - Cùng phát triển bền vững”, trong 9 tháng năm 2026, xã ký biên bản hợp tác với 04 doanh nghiệp, thành lập mới 16 doanh nghiệp; tổng vốn thu hút đầu tư đạt hơn 612 tỷ đồng. Địa phương cũng thành lập mới 99 hộ kinh doanh, 05 tổ hợp tác và 01 hợp tác xã.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả của các doanh nghiệp đã đóng góp hơn 51 tỷ đồng vào ngân sách địa phương, vượt 40,5% kế hoạch tỉnh giao; ủng hộ Quỹ xây dựng nông thôn mới của xã 155 triệu đồng.

Các doanh nghiệp còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động, bao tiêu nguyên liệu lâm sản cho nông dân, hỗ trợ máy móc, vật liệu làm đường giao thông, trao tặng máy tính và thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho các thôn; thăm hỏi gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí cho xã Bảo Ái thực hiện chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, xã Bảo Ái khen thưởng 12 doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích đóng góp trong công tác thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.

Xã Bảo Ái khen thưởng các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa phương.

Dịp này, các doanh nghiệp đã ủng hộ gần 600 triệu đồng để xã Bảo Ái xây dựng đình Ngòi Cát, thực hiện công tác chuyển đổi số và bổ sung Quỹ nông thôn mới năm 2026.