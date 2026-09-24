Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong tháng 10 - tháng Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức đa dạng các hoạt động, gồm nhiều lĩnh vực như: Khởi nghiệp, hỗ trợ an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy bình đẳng giới… cho cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (bên phải) chủ trì họp báo.

Trong đó, nổi bật là chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2026 dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ, ngày 16-10-2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình gồm ba nội dung chính: Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026; lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai; phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Với sự tham gia của khoảng 400 đại biểu, chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời, khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ và sáng tạo của phụ nữ trong giai đoạn mới. Đồng thời, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, trong 24 năm vừa qua, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam luôn hướng đến lan tỏa những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực của xã hội. Điểm mới của giải thưởng năm nay là quan tâm đến những vấn đề trọng tâm của đất nước như chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; thúc đẩy giáo dục STEM cho trẻ em ở vùng khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, lần đầu tiên, cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 có sự đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi, các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up”. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, trong tháng 10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam còn tổ chức chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương”; Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”; diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026; sự kiện phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh; hội nghị về phòng, chống ung thư vú…