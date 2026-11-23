* Phường Lào Cai công diễn 12 tiết mục văn nghệ quần chúng

Tối 22/11, tại Quảng trường Đinh Lễ, phường Lào Cai tổ chức công diễn 12 tiết mục tiêu biểu của Hội thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Tự hào tổ dân phố tôi - Khát vọng phường Lào Cai phát triển”.

Đại biểu và người dân tham dự chương trình.

Các tiết mục được tuyển chọn từ các tổ dân phố, gồm hát múa, đơn ca, tam ca và múa tập thể, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng và khát vọng xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình công diễn.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho tổ dân phố 14, giải nhì cho các tổ dân phố 2 và 18, giải ba cho các tổ dân phố 1, 4, 33 và 34. Ban tổ chức cũng trao các giải khuyến khích và 5 giải chuyên đề.

Lãnh đạo phường Lào Cai trao giải cho các tổ dân phố đạt thành tích tại hội thi.

* Khánh Yên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Nheo

Tại thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết chương trình dân vận. Năm 2026, Nà Nheo được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”. Toàn thôn có 44/50 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 88%, trong đó có 5 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

Chương trình dân vận do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Yên triển khai đã hỗ trợ 19 hộ cứng hóa nền nhà với tổng diện tích 2.951 m² và 17 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Chương trình huy động 620 ngày công và hơn 130 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Tặng quà, biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể thôn Nà Nheo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà một người có uy tín trong cộng đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Yên trao giấy khen cho một tập thể và một hộ gia đình. Ban Công tác Mặt trận thôn biểu dương 6 hộ tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Các vận động viên tham gia Giải “Nà Nheo Marathon - Dấu chân đại ngàn”.

Trong khuôn khổ ngày hội, Giải “Nà Nheo Marathon - Dấu chân đại ngàn” thu hút 184 vận động viên đăng ký ở hai cự ly 7 km và 3 km.

Hai ca khúc “Khánh Yên ngày mới” và “Khánh Yên miền đất tình người” cũng được ra mắt dịp này.

* Tân Hợp ra mắt câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật và thể thao với 45 thành viên

Chiều 22/11, tại Nhà văn hóa thôn Đại Sơn, UBND xã Tân Hợp ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt xã Tân Hợp. Câu lạc bộ có 45 thành viên thuộc ba nhóm chuyên môn gồm văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Tại buổi lễ, UBND xã công bố quyết định thành lập và giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm 7 thành viên.

Thành viên câu lạc bộ biểu diễn văn nghệ chào mừng chương trình.

Câu lạc bộ tập hợp các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ, vận động viên và người có năng khiếu, tâm huyết để duy trì các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao ở cơ sở.

Trong chương trình, các thành viên câu lạc bộ biểu diễn, giao lưu văn nghệ. Đại biểu và người dân tham gia, cổ vũ các hoạt động kéo co, đánh quay và giao lưu bóng đá nữ.

Lãnh đạo xã Tân Hợp tặng quà Ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ xã.

Đại biểu và người dân tham gia, cổ vũ các hoạt động giao lưu thể thao.

Dịp này, UBND xã Tân Hợp tuyên dương, tặng quà ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ xã, ghi nhận nỗ lực và thành tích của đội tại Giải bóng đá nữ Mường Lai mở rộng năm 2026.

* Cầu Thia giới thiệu 8 không gian văn hóa tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ nhất

Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Chiều và tối 22/11, phường Cầu Thia tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc phường Cầu Thia”, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đại biểu và người dân tham quan gian trưng bày ẩm thực truyền thống.

8 đội thi giới thiệu 8 không gian văn hóa, tái hiện đời sống, phong tục, tập quán, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian của các dân tộc trên địa bàn. Ngày hội còn có các phần thi ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc, giao lưu dân ca, dân vũ, múa truyền thống và biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Hội thi trình diễn trang phục mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn phường.

Các trò chơi dân gian tại ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ban Tổ chức trao 16 giải cho các đội tham gia. Ở nội dung trình diễn trang phục dân tộc, đội Thanh Lương - Khá Thượng giành giải nhất, đội Điệp Quang - Bản Ngoa - Tổ 3+5 giành giải nhì. Ở nội dung cắm trại, đội Nậm Tăng -Bản Có giành giải nhất, đội Tổ 3+5 - Thanh Lương - Khá Thượng giành giải nhì. Ngày hội khép lại với màn đại xòe đoàn kết và bắn pháo hoa.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Hưởng ứng ngày hội, từ ngày 18 đến 24/11, các tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Đại biểu và người dân cùng tham gia vòng xòe đoàn kết.

* Phúc Lợi giới thiệu 15 tiết mục tại đêm nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Phúc Lợi”

Tối 22/11, xã Phúc Lợi tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Phúc Lợi” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các tiết mục ca, múa, nhạc tại đêm nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Phúc Lợi”.

Chương trình gồm 15 tiết mục ca, múa, nhạc. Qua tiếng khèn, điệu múa và những làn điệu dân ca truyền thống, các tiết mục tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương Phúc Lợi đang đổi mới, phát triển.

Màn trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc và phần tái hiện nghi lễ nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ là điểm nhấn của chương trình, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Nghi lễ nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ.

Đêm nghệ thuật tạo dịp để người dân giao lưu, thưởng thức văn nghệ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng.

* Cảm Nhân giới thiệu hơn 30 loại bánh truyền thống

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, xã Cảm Nhân tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Cảm Nhân - Hội tụ sắc màu văn hóa, đoàn kết xây dựng quê hương”.

Sáng 23/11, đại biểu và người dân tham gia trải nghiệm làm bánh giầy, từ đồ xôi, giã bánh đến nặn bánh. Dịp này, 11 thôn trên địa bàn xã trưng bày, giới thiệu hơn 30 loại bánh truyền thống.

Tại “Không gian giới thiệu văn hóa Tày, Dao Cảm Nhân”, xã trưng bày hình ảnh, tư liệu về đời sống, phong tục, tập quán, cùng nhạc cụ, trang phục truyền thống và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Đại biểu và người dân tham quan, tìm hiểu các loại bánh tại gian trưng bày ẩm thực.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hoá Việt Nam, hội diễn nghệ thuật quần chúng kết hợp trình diễn trang phục dân tộc có nhiều tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.