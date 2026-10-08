Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt mô hình Tammi OA UBND phường Kim Thanh. Ảnh: Phùng Thống

*Sáng 8/10, UBND phường Kim Thanh tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày công dân số quốc gia và ra mắt mô hình Tammi OA UBND phường Kim Thanh.

Tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường và lãnh đạo Viettel Ninh Bình. Cùng dự có Tổ trưởng các Tổ dân phố, thành viên các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường.

Thời gian qua, phường Kim Thanh tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, gần dân, vì nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ và nâng cao kỹ năng số cho người dân. Bên cạnh đó, phường chủ động tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo hướng thiết thực, an toàn và có trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, tạo không gian phát triển và trải nghiệm của người dân trên môi trường số.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Văn Thư, Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các ngành, đơn vị, tổ dân phố của phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân tiếp cận các dịch vụ số. Đồng thời khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, tập trung vận hành, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường Kim Thanh trao Quyết định kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng. Ảnh: Phùng Thống

Tại chương trình, UBND phường Kim Thanh đã công bố các Quyết định kiện toàn 10 Tổ Công nghệ số cộng đồng và thành lập 3 Điểm hỗ trợ công nghệ số cộng đồng.

Nhân dịp này, Viettel Ninh Bình ra mắt ứng dụng Tammi OA nhằm tạo kênh tương tác hai chiều trực tiếp, hiện đại giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Mô hình được xây dựng trên nền tảng siêu ứng dụng Tammi do Tập đoàn Viettel phát triển, cung cấp tài khoản chính thống có xác thực pháp lý (tích xanh) để truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách, tin tức an ninh trật tự và thủ tục hành chính đến Nhân dân. Nền tảng tích hợp nhiều tính năng số vượt trội như gửi phản ánh hiện trường kèm hình ảnh trực tiếp tới cán bộ chuyên trách, hỗ trợ giải đáp 24/7 qua trợ lý ảo AI, gọi điện trực tuyến thoại miễn phí, quản lý họp online theo nhóm dân cư và tích hợp các tiện ích hành chính công trên một giao diện duy nhất. Đây là kênh hỗ trợ trực tuyến thông minh giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, các chính sách và nội dung thiết thực trong đời sống.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hoàng Tuấn Linh, Phó Giám đốc Viettel Ninh Bình cho biết: Hiện Viettel Ninh Bình cam kết đồng hành với phường trong quá trình thực hiện từ khâu tổ chức rà soát nhu cầu thực tế, lựa chọn những nội dung ưu tiên để triển khai trước. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; thực hiện số hóa quy trình, dữ liệu; tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền số tại địa phương; tổ chức tập huấn, cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng số Viettel Tammi..., phấn đấu đến 31/12 /2026, 100% người dân địa phương tham gia ứng dụng Tammi OA.

Nhân viên Viettel Ninh Bình hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Viettel Tammi. Ảnh: Phùng Thống

*Sáng 8/10, UBND xã Yên Mô tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) năm 2026 trên địa bàn xã.

Diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Yên Mô. Ảnh: Tiến Đoàn

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) năm 2026, UBND xã Yên Mô đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân bằng những việc làm cụ thể: sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; tiếp cận các ứng dụng, dịch vụ số; thanh toán không dùng tiền mặt và bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Ông Tạ Ngọc Huế, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mô phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026. Ảnh: Tiến Đoàn

UBND xã cũng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt, tận tình hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi và những người còn khó khăn khi sử dụng thiết bị thông minh. Các điểm hỗ trợ chuyển đổi số cần hoạt động thiết thực, giúp người dân giải quyết được những nhu cầu cụ thể trong cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia đã ra quân diễu hành tuyên truyền đến các thôn trên địa bàn xã về ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; tuyên truyền những lợi ích thiết thực của chuyển đổi số mang lại trong đời sống; từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động học tập kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử VNeID và các nền tảng số an toàn, hiệu quả, từng bước trở thành một công dân số.

Chuyển đổi số đang từng bước mang lại những tiện ích thiết thực trong công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Để những tiện ích đó đến được với mỗi người dân, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Lễ ra quân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân về chuyển đổi số; đồng thời là hoạt động phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và các doanh nghiệp viễn thông trong việc đồng hành, hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, với tinh thần “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.