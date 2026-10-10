Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tham gia nghi thức khai trương ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã, trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 do Bộ KH&CN tổ chức ngày 9/10.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham quan không gian triển lãm trong khuôn khổ Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10), các xã, phường ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Từ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng, các hoạt động tập trung vào những nhu cầu cụ thể trong đời sống và sản xuất.

Tại xã Cẩm Trung, việc đưa các tiện ích số đến gần người dân được bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực. Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10), địa phương ra mắt mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung” với mục đích tạo thêm địa chỉ để người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Xã Cẩm Trung ra mắt mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung”.

Ông Trần Viết Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết: “Tại đây, người dân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, i-HaTinh; tra cứu thủ tục, kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Đồng thời, được hướng dẫn gửi phản ánh, kiến nghị trên các nền tảng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”.

Nhằm hướng tới nhân rộng mô hình, xã Cẩm Trung đã trang bị máy tính, máy in cho tất cả các thôn với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Địa phương cũng duy trì lực lượng thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số, giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng tự thực hiện các thao tác trên môi trường mạng.

Cẩm Trung triển khai mô hình “Chatbox AI - Cẩm Trung - Trợ lý số phục vụ người dân và doanh nghiệp” (ảnh: xã Cẩm Trung cung cấp).

Không dừng ở việc hướng dẫn những thao tác quen thuộc, Cẩm Trung còn triển khai mô hình “Chatbox AI - Cẩm Trung - Trợ lý số phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận công cụ Chatbox để tìm hiểu thông tin thuộc nhiều lĩnh vực như thủ tục hành chính, hộ tịch, đất đai, chính sách xã hội, giáo dục, y tế, nông nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Thay vì phải xác định trước tên văn bản hay quy trình cần tra cứu, người dùng có thể bắt đầu bằng những câu hỏi gần gũi như: “đăng ký khai sinh cho con cần những gì”, “cách nộp hồ sơ trực tuyến” hoặc “sử dụng i-Hà Tĩnh”... Công cụ được xây dựng nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin theo nhu cầu đồng thời giảm khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công.

Công chức UBND xã Hương Bình trực tiếp hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính.

Ở xã Hương Bình, mô hình “Hành chính tại nhà - Vì dân phục vụ” đang đưa cán bộ đến trực tiếp hỗ trợ người dân khi có nhu cầu. Theo ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình, cán bộ, công chức sẽ hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, kê khai và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; việc chứng thực chữ ký, điểm chỉ tại nhà được thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Hoạt động này đồng thời kết hợp tuyên truyền những quy định pháp luật thiết thực, gắn với đời sống của người dân.

Xã Hương Bình đã ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ giúp nhau bán hàng online”.

Cũng nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số, xã Hương Bình đã ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ giúp nhau bán hàng online” với 34 thành viên. Là xã miền núi, biên giới, đây là mô hình thiết thực nhằm tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cách sử dụng các nền tảng số trong giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Với các hộ kinh doanh nhỏ, việc tiếp cận những phương thức bán hàng mới là một hướng để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống.

Cách đưa công nghệ vào những nhu cầu cụ thể cũng được thể hiện qua các mô hình tại phường Hà Huy Tập. Trang web tiện ích số của phường vừa hoàn thành nhằm giúp người dân, du khách tìm kiếm vị trí các tiện ích công cộng, cơ quan hành chính, cơ sở y tế, giáo dục và những dịch vụ thiết yếu trên địa bàn. Trong khi đó, mô hình “Chi hội Nông dân số” hướng đến hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, tiếp cận các dịch vụ hành chính và ứng dụng tiện ích số trong hoạt động sản xuất.

Phường Hà Huy Tập ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân số”.

Ông Phan Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập thông tin: “Địa phương đã tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc cho hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Chúng tôi xác định việc nâng cao kỹ năng ứng dụng số của đội ngũ cán bộ cũng là yêu cầu cấp bách nhằm góp phần xử lý công việc và phục vụ người dân ngày càng thuận tiện hơn”.

Xã Đồng Tiến hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Nhìn chung trong toàn tỉnh, hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số đang được triển khai theo hướng chủ động, sáng tạo và thiết thực. Đơn cử như xã Cẩm Xuyên xây dựng mô hình “Nhà văn hóa thôn - Điểm hỗ trợ dịch vụ công và các tiện ích số”; xã Gia Hanh triển khai mô hình “Mặt trận xã Gia Hanh lắng nghe Nhân dân qua mã QR"; xã Mai Phụ ra mắt mô hình “Chợ số phụ nữ Mai Phụ”; xã Thạch Hà triển khai điểm hỗ trợ dịch vụ công và tiện ích số cộng đồng. Tại xã Đồng Tiến, người dân, các chủ thể sản phẩm OCOP và doanh nghiệp được tập huấn kỹ năng làm video ngắn để quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng…

Gia Hanh triển khai mô hình “Mặt trận xã Gia Hanh lắng nghe Nhân dân qua mã QR".

Ngoài ra, nhiều địa phương khác như các phường Thành Sen, Bắc Hồng Lĩnh và các xã Kỳ Anh, Hương Khê, Nghi Xuân, Hồng Lộc, Đức Thịnh... cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực, hướng tới tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động về chuyển đổi số.

Ông Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, các địa phương trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Các hoạt động tập trung vào những nhu cầu cụ thể trong đời sống và sản xuất, từ nâng cao kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường mạng đến ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, các địa phương đang phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng ứng dụng công dân số i-HaTinh, các nền tảng và tiện ích số.

Qua đó, đưa chuyển đổi số từng bước gắn với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân, hiệu quả hoạt động của chính quyền và năng lực ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, ngành KH&CN tiếp tục đồng hành với các địa phương, tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, chú trọng hiệu quả sử dụng thực tế, để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 8-10/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Hà Nội, với chủ đề "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia". Tại sự kiện, đại diện các địa phương, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm mới trong chuyển đổi số. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ. Tại buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức khai trương Nền tảng ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã.