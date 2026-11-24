Các đại biểu tham dự chương trình tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Với thông điệp “Gìn giữ mạch nguồn - Tiếp nối truyền thống - Lan tỏa giá trị văn hoá quân sự Việt Nam”, chương trình góp phần tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn, khẳng định vai trò bảo tồn, phát huy di sản văn hóa quân sự trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Hoạt động truyền thống - giáo dục di sản với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa quân sự Việt Nam” tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo khách tham quan trải nghiệm hoạt động truyền thống - giáo dục di sản với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa quân sự Việt Nam”. Xem biểu diễn võ thuật đặc công kết hợp nghệ thuật truyền thống và tọa đàm chuyên môn, trao đổi những điểm mới trong tổ chức hoạt động bảo tàng theo Nghị quyết số 80/NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Các tiết mục nghệ thuật được Nhà hát Chèo Quân đội dàn dựng, biểu diễn.

Màn múa cờ kết hợp trống hội tại chương trình.

Dàn trống hội tại chương trình.

Song song với các hoạt động chính, ban tổ chức triển khai các hoạt động bổ trợ gồm: Nhảy sạp, trải nghiệm robot tương tác, trải nghiệm màn hình tương tác và tour 3D, trải nghiệm VR. Sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục di sản, nghệ thuật biểu diễn, võ thuật chiến đấu đặc công và ứng dụng công nghệ tương tác tạo điểm nhấn đổi mới, lan tỏa giá trị văn hóa quân sự tới đông đảo công chúng.