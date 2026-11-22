Các đại biểu tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Gia Trấn. Ảnh: Anh Tuấn

*Tối 21/11, tại sân vận động xã Gia Trấn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Trấn tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Trần Đức Thuấn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế; Đào Thị Hoà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng dự có đại diện một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Gia Trấn, nguyên lãnh đạo xã Gia Trấn qua các thời kỳ; các vị chức sắc tôn giáo, tăng ni trụ trì các chùa; đại diện doanh nghiệp, Hội đồng hương, con em quê hương Gia Trấn, Ban Giám hiệu các trường học cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Anh Tuấn

Năm 2026, xã Gia Trấn đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống nhân dân; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp ôn lại truyền thống, tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc của xã tới người dân, du khách, góp phần phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp gắn với phát triển du lịch.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn trống hội và chương trình bắn pháo hoa, tạo điểm nhấn ấn tượng, mở đầu chuỗi hoạt động của Ngày hội.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ An sinh xã hội năm 2026; tiếp nhận ủng hộ và trao Bảng vàng vinh danh các nhà hảo tâm; tặng quà các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu, thuyết trình, đấu giá tranh ngũ cốc gây quỹ, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

Các hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với đời sống nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhân dịp này, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã trao ủng hộ Quỹ An sinh xã hội xã Gia Trấn số tiền 1 tỷ đồng; trao 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Đinh Mùi.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển tượng trưng ủng hộ Quỹ An sinh xã hội xã và tặng 1.000 suất quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Đinh Mùi. Ảnh: Anh Tuấn

Trong khuôn khổ Ngày hội, xã Gia Trấn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: hội thi văn nghệ quần chúng, thi cắm trại, giao lưu thể dục, thể thao với sự tham gia của 9 thôn trên địa bàn. Các hoạt động tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường giao lưu, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn

Thông qua Ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương Gia Trấn, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chăm lo an sinh, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo động lực để địa phương phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026, tối 21/11, phường Nam Hoa Lư tổ chức chương trình văn hoá nghệ thuật tại sân khấu Bến thuyền Tam Cốc - Bích Động.

Đại biểu dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Trường Giang

Tham dự chương trình có đồng chí: Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Cùng dự có đồng chí Đinh Ngọc Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo phường Nam Hoa Lư; đại diện các phòng, ban, đơn vị, trường học trên địa bàn; Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các tổ dân phố và du khách.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, phường Hoa Lư xác định bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phải gắn liền với xây dựng con người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Đặc biệt, đối với phường Nam Hoa Lư là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và trầm tích văn hóa với 24 di tích được xếp hạng. Trong đó, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và Khu du lịch sinh thái Thung Nham nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ với hệ thống các hang động, núi đá vôi và cánh đồng lúa đã được tôn vinh đẹp nhất Việt Nam, là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hoá và kinh tế di sản.

Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của tỉnh, phường định hướng gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hoá và các ngành kinh tế sáng tạo; từng bước chuyển hoá các giá trị văn hoá, di sản thành sản phẩm, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, góp phần xây dựng hình ảnh Nam Hoa Lư trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc và có sức lan toả trong nước và quốc tế.

Thường trực Đảng ủy phường tặng hoa các đội tham gia chương trình. Ảnh: Trường Giang

Việc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thiết thực, góp phần tôn vinh những giá trị văn hoá tốt đẹp, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Trường Giang

Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục múa, hát được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, khán giả còn được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát xẩm, hát văn, múa chầu văn.

Với sự nhiệt tình, tâm huyết, các đội văn nghệ và diễn viên quần chúng đã mang đến những tiết mục đặc sắc, nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Thông qua lời ca, điệu múa, chương trình góp phần tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng; là dịp tri ân các thế hệ nhà giáo, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ thầy cô trong sự nghiệp trồng người. Đây cũng là dịp để người dân các khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn bó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Nam Hoa Lư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Tối ngày 21/11, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, phường Tây Hoa Lư đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hoa Lư dự chương trình. Cùng tham gia chương trình có đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Minh Quang

Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tiết mục hát, múa, biểu diễn dân ca được thể hiện bởi các em học sinh; các diễn viên không chuyên đến từ các đội văn nghệ quần chúng, hội viên các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần nhiệt tình và niềm say mê nghệ thuật, các diễn viên đã mang đến Chương trình văn nghệ không khí vui tươi, phấn khởi, nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Tiết mục tham gia chương trình của Câu lạc bộ phố Tràng An. Ảnh: Minh Quang

Tiết mục tham gia của Câu lạc bộ nghệ thuật Khu du lịch sinh thái Động Sơn Hà tham gia chương trình văn nghệ. Ảnh: Minh Quang

Không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, chương trình còn là dịp để các tầng lớp nhân dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn bó, chia sẻ trong cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát huy vai trò của các đội văn nghệ quần chúng trong việc bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Thông qua chương trình, phường Tây Hoa Lư tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, tạo môi trường để người dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.

* Tối 21/11, tại Sân vận động trung tâm, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sơn tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng phường Yên Sơn năm 2026, thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Ngọc Linh

Phường Yên Sơn là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú, là nơi sinh sống, gắn bó của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trong đó có gần 30% đồng bào dân tộc Mường với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Là địa phương được Bộ Văn hóa và Thể thao ghi danh 2 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đó là: “Đám cưới truyền thống của người Mường” và “Lễ hội cơm mới của người Mường” phường Yên Sơn.

Lãnh đạo phường Yên Sơn cùng các đại biểu tặng hoa cho các đội tham dự. Ảnh: Ngọc Linh

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 13 đơn vị với 13 tiết mục. Trong đó, có 9 tiết mục thi diễn đến từ 9 tổ dân phố, cùng với sự góp mặt đặc biệt của 4 đơn vị tham gia công diễn gồm đại diện các trường học, Giáo xứ Đồng Bài, Giáo xứ Yên Sơn và Chùa Chúc.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại chương trình. Ảnh: Ngọc Linh

Liên hoan văn nghệ quần chúng là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường. Đây cũng là dịp để mỗi người dân thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời phát hiện, khuyến khích và phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng từ cơ sở.

Liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích để cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng bào có đạo và nhân dân các tổ dân phố giao lưu, thể hiện tài năng, mà còn là dịp để người dân cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của vùng đất, con người Ninh Bình nói chung, phường Yên Sơn nói riêng.

* Tối 21/11, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Vân tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Huy

Với chủ đề xuyên suốt được thể hiện qua 3 phần: “Cội nguồn văn hóa”, “Sắc màu văn hóa” và “Gia Vân khát vọng vươn xa”, chương trình mang đến không gian nghệ thuật giàu màu sắc, kết nối các giá trị truyền thống với tinh thần đổi mới, phát triển của quê hương.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Nguyễn Huy

Các tiết mục văn nghệ do cán bộ, diễn viên không chuyên đến từ các cơ quan, đơn vị và khu dân cư trên địa bàn xã biểu diễn, được dàn dựng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Thông qua những lời ca, điệu múa, chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống đoàn kết của cộng đồng. Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện tình cảm, niềm tự hào của người dân đối với quê hương mà còn góp phần tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của địa phương.

Tiết mục hát Xẩm mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Huy

Không đơn thuần là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn là dịp để các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và các tầng lớp nhân dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

Thời gian qua, xã Gia Vân chú trọng phát triển văn hóa gắn với xây dựng môi trường sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; phong trào văn hóa, văn nghệ tại các khu dân cư tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa. Qua đó, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng được phát huy.

Đông đảo nhân dân hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi của đêm biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Nguyễn Huy

Chương trình biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; đồng thời tạo động lực để cán bộ và nhân dân xã Gia Vân tiếp tục chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

*Tối 21/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Cường tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026.

Lãnh đạo xã Ninh Cường tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhân Ngày truyền thống. Ảnh: Diệu Linh

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Diệu Linh

Dự chương trình có lãnh đạo xã Ninh Cường; đông đảo cán bộ, nhân dân trong xã; đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm.

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; nghe báo cáo những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại địa phương.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm triển khai, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào từng bước đi vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đến nay, toàn xã có 8.131/8.481 gia đình văn hóa, đạt 96%; 10/10 thôn văn hóa, đạt 100%.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, nhân dân địa phương đã hưởng ứng, tham gia các hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam như biểu diễn trống hội, các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc.

Câu lạc bộ Doanh nhân xã Ninh Cường trao biểu trưng ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” xã năm 2026. Ảnh: Diệu Linh

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” xã năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần huy động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Diệu Linh

Kết quả, đến nay Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026 của xã Ninh Cường đã tiếp nhận sự ủng hộ của hơn 40 cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với tổng số tiền 270 triệu đồng.