Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tại Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ tư lệnh Vùng tổ chức gặp mặt các hội viên phụ nữ. Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo chương trình.

Thay mặt chị em phụ nữ toàn Vùng, đồng chí Lê Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ tư lệnh Vùng, ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định những đóng góp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, báo cáo kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, Hội đã có nhiều mô hình, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị trung tâm; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình và chăm lo công tác chính sách trên địa bàn, đặc biệt là mô hình "Mẹ đỡ đầu" mang lại hiệu quả thiết thực...

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và những người mẹ, người vợ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; trân trọng sự sẻ chia, động viên của gia đình, những người luôn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng, Hội Phụ nữ Bộ tư lệnh Vùng đã phối hợp tổ chức giải pickleball; thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và các hoạt động văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, gắn kết cán bộ, chiến sĩ, hội viên.

Trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong mô hình "Mẹ đỡ đầu".

Trước đó, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên phụ nữ đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Cũng trong dịp này, các Hội Phụ nữ thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên. Nổi bật là màn đồng diễn áo dài cùng các điệu nhảy dân vũ sôi động do Hội Phụ nữ Nhà trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tam Phước (TP Đồng Nai) tổ chức.

Hội Phụ nữ Khoa Cơ bản dâng hương nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Trong những tà áo dài duyên dáng và quân phục, chị em phụ nữ 2 đơn vị đã trình diễn những điệu nhảy sôi động tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quân đội tự tin, trách nhiệm, năng động, tích cực đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị đã tổ chức dâng hương anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; gặp mặt, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia với không khí đoàn kết, vui tươi, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần trong đơn vị.