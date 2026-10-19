Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Xuân Hải, phường Bình Thuận tặng quà cho hội viên khó khăn nhân ngày 20/10

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về hội viên

Tại phường Bình Thuận, 8/8 chi hội phụ nữ tổ dân phố lồng ghép chương trình “Tháng nghe phụ nữ nói” vào sinh hoạt định kỳ, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Các chi hội còn vận động nuôi heo đất, trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thuận cho biết, các hoạt động được triển khai sát nhu cầu thực tế, kết hợp chăm lo đời sống với hỗ trợ phụ nữ phát triển. Cùng với duy trì các hoạt động an sinh, hội ra mắt những mô hình như: “Tổ phụ nữ cao tuổi số”, “Tổ phụ nữ tiểu thương số - chợ Hiệp Phú”, góp phần nâng cao kỹ năng số, mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho hội viên.

Mô hình "Nuôi heo đất" hỗ trợ hội viên khó khăn và đỡ đầu trẻ mồ côi là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến ngày 20/10

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, các hoạt động tập trung hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần. Mới đây, Hội LHPN phường trao 3 phương tiện sinh kế (15 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ dân phố Bắc Tà Nung và Nam Tà Nung, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức giao lưu dân vũ tạo không khí vui tươi cho hội viên

Theo chị Trần Trương Thị Thiên Trà, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Hương - Đà Lạt, ngoài hỗ trợ sinh kế, các chi hội tổ chức vệ sinh môi trường, trồng hoa, chăm sóc tiểu công viên và giao lưu văn nghệ, thể thao. Hội cũng ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ nói không với ma túy - Gia đình hội viên an toàn, không ma túy” năm 2026 và thành lập Chi hội Phụ nữ Chợ Đà Lạt. Các hoạt động góp phần mở rộng tập hợp phụ nữ, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và phát huy vai trò hội viên trong xây dựng địa phương.

Chi hội phụ nữ thôn 5, xã Đạ Tẻh tổ chức thi nấu ăn, tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa các hội viên

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò phụ nữ

Cùng với phường Bình Thuận và Xuân Hương - Đà Lạt, Hội LHPN các xã, phường, đặc khu trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 20/10 phù hợp với điều kiện thực tế. Các buổi gặp mặt, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; hội thi nấu ăn, cắm hoa, tìm hiểu pháp luật cùng hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường gắn kết hội viên và khuyến khích phụ nữ tham gia các phong trào tại địa phương.

Nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực được ra mắt dịp 20/10

Bà H’Vi ÊBan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, dịp này, các cấp hội triển khai nhiều hoạt động hướng đến hội viên như gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ, tổ chức chương trình “Tháng nghe phụ nữ nói”, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn áo dài, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian. Công tác chăm lo đời sống tiếp tục được chú trọng, thông qua hỗ trợ sinh kế, tặng quà, triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” và tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường.

Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu học sinh khó khăn, hoạt động ý nghĩa hướng đến ngày 20/10

Qua các hoạt động, có 38 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu mới, với mức hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng; 91 mô hình sinh kế được trao tặng, tổng trị giá 775 triệu đồng. Các cấp hội còn trao gần 550 suất quà, kinh phí hơn 190 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. “Điểm nổi bật của chuỗi hoạt động năm nay là kết hợp chăm lo đời sống tinh thần với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực và thích ứng với yêu cầu mới. Các phần quà, phương tiện sinh kế cùng những mô hình chuyển đổi số, bảo vệ môi trường đều hướng đến nhu cầu thực tế của hội viên, tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên, phát huy vai trò trong gia đình và xã hội”, bà H’Vi ÊBan chia sẻ.

Thông qua các hoạt động chào mừng ngày 20/10, các cấp hội tiếp tục củng cố sự gắn kết với hội viên, khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vươn lên của phụ nữ. Đây cũng là động lực để chị em phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển địa phương.