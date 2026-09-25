'Soi' Mazda CX-5 hybrid 2027 màu xám xi măng sắp mở bán tại Việt Nam

Mazda CX-5 HEV 2027 vừa chính thức ra mắt thị trường Philippines, xe được cung cấp với 6 màu ngoại thất gồm Soul Red Crystal, Rhodium White, Machine Gray, Jet Black, Aero Gray và Navy Blue Mica. Chiếc xe trong bài sở hữu màu Aero Gray.

So với thế hệ tiền nhiệm, Mazda CX-5 mới dài hơn 115 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 30 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở tăng tới 115 mm, qua đó mở rộng không gian cabin, đặc biệt là khoảng để chân dành cho hành khách.

ề ngoại thất, CX-5 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng theo hướng hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt đặc trưng vẫn được bao quanh bởi viền chrome, song được đặt cao hơn và kết hợp các mảng trang trí đen bóng. Cụm đèn trước được thiết kế lại với dải LED định vị mới.

Ở phía sau, cụm đèn hậu kéo dài sâu hơn về khu vực trung tâm cửa cốp. Mazda cũng thay đổi cách nhận diện thương hiệu khi sử dụng dòng chữ “Mazda” dập nổi thay cho logo truyền thống.

Khoang nội thất được phát triển dựa trên nguyên tắc thẩm mỹ Nhật Bản “Ma”, nhấn mạnh sự cân bằng, khoảng trống và tính hài hòa. Theo Mazda, cách tiếp cận này giúp cabin trở nên thoáng, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo tính tiện dụng.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 15,6 inch, đi kèm hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Phía trước người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình HUD.

CX-5 thế hệ mới cũng sở hữu gói hỗ trợ lái Mazda i-Activsense, với các tính năng như giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp và hỗ trợ phanh thông minh phía trước/sau.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm dưới nắp ca-pô. Mazda CX-5 HEV mới sử dụng hệ truyền động e-Skyactiv-G 2.5L, cho công suất 179 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm.

Theo Mazda, mô-men xoắn ở dải vòng tua dưới 4.500 vòng/phút được cải thiện 19%. Hệ thống truyền động điện hóa kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, trong khi khung gầm và hệ thống treo cũng được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ êm ái và khả năng vận hành.

Tại thị trường Philippines, Mazda CX-5 HEV thế hệ mới có giá bán từ 2,495 triệu peso (tương đương 1 tỷ đồng), đi kèm với 6 màu ngoại thất, nhưng nổi bật nhất vẫn là màu xám màu Aero Gray đang hot nhất hiện nay, đi kèm bảo hành toàn diện 3 năm và gói bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV Mazda CX-5 2027 thế hệ mới hiện là mẫu xe đang được người tiêu dùng chờ đợi nhất, dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 11 năm nay. Giá bán chính thức hiện chưa được công bố, nhưng dự đoán cao hơn so với thế hệ hiện tại.

Theo các chuyên gia, thương hiệu Mazda thời gian gần đây tại Việt Nam được đánh giá là khá trầm lắng khi danh mục sản phẩm ngày càng đơn điệu, thiếu những mẫu xe tạo dấu ấn mới. Ngoại trừ CX-5 vẫn duy trì doanh số ổn định, các dòng còn lại đều mờ nhạt trong cuộc đua với đối thủ.

Video: Chi tiết Mazda CX-5 hybrid 2027 màu xám xi măng tại Philippines.