'Soi' Honda Passport Baja Spec Trophy Truck động cơ hybrid hơn 1.300 mã lực

Honda Racing Corporation USA (HRC US) đã trình làng Honda Passport Baja Spec, mẫu xe động cơ hybrid đầu tiên tranh tài ở phân khúc Trophy Truck cao nhất tại Giải vô địch SCORE World Desert Championship.Trophy Truck là phân khúc xe đua địa hình cao cấp nhất, nhanh nhất và hầm hố nhất thế giới, thiết kế để chinh phục sa mạc khắc nghiệt nhất với tốc độ cực cao.

Sở hữu công suất hơn 1.300 mã lực đến từ động cơ V6 2.4L tăng áp kép cùng kiến trúc điện hybrid 800 volt tiên tiến, Honda Passport Baja Spec mang những công nghệ được phát triển từ sự tham gia của Honda trong các giải đua xe thể thao toàn cầu, gồm Formula 1, IndyCar và IMSA — đến với thế giới đua xe sa mạc Baja khắc nghiệt.

Chiếc Honda Passport Baja Spec Trophy Truck động cơ hybrid này được thiết kế và phát triển bởi HRC US tại Nam California cùng Mason Motorsports nhờ ứng dụng thiết kế khí động học mô phỏng dòng chảy động lực học lưu chất (CFD) tiên tiến và phần mềm quản lý xe hiện đại.

Chiếc Honda Passport Baja Spec sẽ xuất phát với tay đua từng hai lần vô địch Baja 1000 do tay đua Bryce Menzies sau vô-lăng, hợp tác cùng đội đua Menzies Motorsports. HRC đặt mục tiêu giành chiến thắng toàn đoàn tại Baja 1000, giải đua huyền thoại này sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2027.

Trái tim của Honda Passport Baja Spec là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V6 2.4L tăng áp kép đã từng giành nhiều chiến thắng tại các giải đua với hệ thống điện hybrid 800 volt tùy chỉnh, cả hai đều được nghiên cứu và phát triển nội bộ bởi HRC US ở Nam California.

Được đặt phía sau cabin, động cơ V6 2.4L tăng áp kép làm bằng nhôm đúc dựa trên khối động cơ của mẫu xe đua prototype Acura ARX-06 GTP, đã chứng minh độ bền bỉ khi giành chiến thắng tại một số giải đua bền khắc nghiệt nhất, gồm: Rolex 24 at Daytona và 12 Hours of Sebring.

Cùng nhau, động cơ đốt trong và hệ thống hybrid cao áp sản sinh công suất hơn 1.300 mã lực, vượt xa đầu ra của các khối động cơ V8 9.0L hút khí tự nhiên khổng lồ đang trang bị trên các dòng Trophy Truck hàng đầu hiện nay. Hộp số 5 cấp dẫn động hai góc Masomatic do Mason Motorsports phát triển được đặt phía trước động cơ.

Để tăng độ bền, khoảng sáng gầm xe và cho phép điều chỉnh góc đặt bánh xe, cụm vi sai - hộp số AWD độc đáo phân bổ mô-men xoắn qua hai trục dẫn động phía sau đến các bánh răng côn xoắn đặt góc cao ở mỗi bánh xe, thay thế cho bánh răng vành chậu (quả dứa truyền thống). Mô-men xoắn được truyền tới các bánh trước thông qua bộ vi sai Mason Motorsports và các bộ bánh răng hành tinh gắn ở mỗi moay-ơ trước, giúp tối đa hóa khoảng sáng gầm xe và tối ưu hóa hình học của hệ thống truyền động.

Bộ truyền động hybrid, công nghệ pin và hệ thống kiểm soát của Honda Passport Baja Spec đại diện cho sự chuyển giao tri thức trực tiếp từ các hoạt động đua xe thể thao toàn cầu của Honda sang một trong những môi trường đua khắc nghiệt nhất Trái Đất. Bộ pin sử dụng các cell pin dạng túi kiểu Formula 1 thế hệ trước được đặt trong vỏ làm bằng sợi carbon siêu nhẹ.

Honda Passport Baja Spec sẽ là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc Trophy Truck sở hữu gói công nghệ điện tử và kiểm soát xe chưa từng có, bao gồm hệ thống phanh điện tử hai trục, kiểm soát lực kéo thích ứng và phân bổ công suất bằng AI, đây là các công nghệ được phát triển từ việc Honda tham gia vào các giải đua F1, IndyCar và IMSA.

Theo ông ông Kelvin Fu, Chủ tịch Honda Racing Corporation USA, "Honda Passport Baja Spec về bản chất là chiếc xe được định nghĩa bằng phần mềm độc quyền của HRC, chiếc xe tích hợp hệ truyền động, khung gầm và hệ thống quản lý năng lượng vào nền tảng phần mềm duy nhất, có thể nâng cấp liên tục trong quá trình đua và tinh chỉnh theo tay đua, đường đua cũng như điều kiện thực tế."

Không giống như các xe Trophy Truck truyền thống, các kỹ sư HRC US đã thiết kế thân xe làm bằng sợi carbon của Honda Passport Baja Spec bằng công nghệ CFD tiên tiến để tối ưu hóa dòng không khí qua xe, nhằm tối đa hóa sự ổn định ở tốc độ cao, hiệu suất và khả năng kiểm soát.

Lốp xe Toyo cùng hệ thống treo hành trình dài sử dụng phuộc kép FOX Racing ở mỗi góc đảm bảo khả năng kiểm sát và lực kéo tối đa trên các địa hình đa dạng của giải đua sa mạc. Mẫu xe đua Honda Passport Baja Spec dự kiến sẽ có màn ra mắt thi đấu chính thức tại giải Baja 500 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6/6/2027.

Video: Chi tiết Honda Passport Baja Spec Trophy Truck hybrid hơn 1.300 mã lực.