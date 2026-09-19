Sôi động vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Ngày 19/9 (tức ngày 9/8 năm Bính Ngọ), tại Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), UBND phường Đồ Sơn tổ chức vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026. Dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng và Ban Tổ chức trao giải nhất tặng chủ Trâu đoạt giải nhất.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn khẳng định, Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là một trong những di sản văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cư dân miền biển qua nhiều thế hệ.

Theo ông Nguyễn Quang Diện, lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng cư dân vùng biển với khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, ngày 27/12/2012, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của di sản.

Các kháp đấu đầy kịch tính tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026.

Năm 2026 đánh dấu nhiều điểm mới trong công tác tổ chức. Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP. Hải Phòng, lễ hội được tổ chức đầy đủ hai vòng gồm vòng đấu loại và vòng chung kết theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được phê duyệt.

Sau vòng đấu loại diễn ra vào tháng 7, 15 “ông trâu” xuất sắc giành quyền góp mặt tại vòng chung kết. Các kháp đấu diễn ra quyết liệt, thể hiện sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần thượng võ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo Ban Tổ chức, việc mở rộng các hoạt động bên lề nhằm tạo thêm trải nghiệm cho du khách, đồng thời từng bước gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương, hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Sau buổi tranh tài sôi nổi với những kháp đấu kịch tính, gay cấn, Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 đã xác định các giải thưởng. Kết quả, trâu số 15 của ông Lê Bá Ngọc (đình Ngọc Xuyên) giành chức vô địch; Trâu số 21 của ông Hoàng Gia Dũng (đình Nam) giành giải Nhì; Trâu số 05 của ông Đinh Xuân Thắng (Đền Nghè) và trâu số 23 của ông Phạm Văn Lưu (đình Nam) cùng giành giải Ba.

Du khách quốc tế hào hứng đón xem vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026.

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nét mới, hướng tới tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến Đồ Sơn, Hải Phòng. Trước lễ hội, Ban Tổ chức đã chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi; lực lượng công an, quân sự địa phương triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau lễ hội.

Ban Tổ chức cũng nghiêm cấm kinh doanh, bày bán hàng quán tại các lối ra vào sân vận động; đồng thời tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm thuận lợi cho người dân và du khách.

Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 diễn ra an toàn, thành công, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động du lịch, dịch vụ của Đồ Sơn.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống và các kháp đấu chính, UBND phường Đồ Sơn phối hợp với nhiều doanh nghiệp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại như Carnaval đường phố, hội vật giao lưu, tuần lễ văn hóa - du lịch - thương mại, liên hoan ẩm thực ba miền, các chương trình nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm OCOP.