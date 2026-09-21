Sôi động và giàu cảm xúc đêm hội 'Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai'

Tối 20/9/2026, tại số 7 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (Sở VHTT&DL Hà Nội) tổ chức chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”, mang đến cho hàng trăm thiếu nhi cùng gia đình một đêm hội Trung thu rộn ràng, nhiều màu sắc và giàu cảm xúc.

Theo bà Trần Thanh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, hằng năm đơn vị đều tổ chức các hoạt động vui Trung thu thiết thực, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ em; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục kỹ năng và nhân cách cho thế hệ trẻ.

Tiết mục văn nghệ sôi động, nhiều màu sắc tại đêm hội “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”. Ảnh: Anh Tùng

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là các em không chỉ đến để xem mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động. Ngay từ buổi chiều, không gian Trung thu tại Trung tâm đã mở cửa với hoạt động tham quan trưng bày sách, chụp ảnh, check-in mâm cỗ Trung thu. Các trò chơi dân gian, múa lân, múa rồng tiếp tục tạo không khí sôi động trước khi chương trình nghệ thuật buổi tối diễn ra.

Tâm điểm của đêm hội là chương trình nghệ thuật “Vi vu cùng siêu Cuội”, đưa các em nhỏ bước vào thế giới Trung thu với sự xuất hiện của chị Hằng Nga, chú Cuội và các nàng tiên.

Mở đầu là màn múa lân kết hợp mashup “Khúc đồng dao”, tạo không khí náo nhiệt, vui tươi. Câu chuyện “Cuội hậu đậu và vali quả” tiếp nối hành trình đón Trung thu của những nhân vật quen thuộc, cùng những lời chúc và món quà dành tặng các bạn nhỏ.

Sân khấu liên tục thay đổi với nhiều tiết mục như tung hứng nghệ thuật “Bartender”, “Thử tài siêu Cuội”, trò chơi “Vòng tròn tình bạn”, hát múa “Trống cơm” kết hợp hiphop và phần ảo thuật giao lưu. Các em được trực tiếp tham gia trò chơi, tương tác với chú Cuội, tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi.

Hành trình của Cuội tiếp tục qua tiết mục “Ba miền”. Từ mong muốn được “vi vu” khắp thế giới, Cuội được chị Hằng gợi mở về vẻ đẹp của Việt Nam và cùng khám phá đất nước qua những miền quê, cảnh đẹp. Câu chuyện được nối dài bằng âm nhạc với phần biểu diễn của ca sĩ Nhím và Candy.

Đặc biệt, chương trình dành một khoảng lắng với “Những xúc cảm của Cuội”. Sau những phút vui chơi, Cuội lắng lại khi nhìn các bạn nhỏ được đón một mùa Trung thu bình yên. Từ đó, câu chuyện gửi tới các em lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc biết trân trọng cuộc sống, yêu thương và ghi nhớ giá trị của những ngày bình yên hôm nay.

Các em thiếu nhi được trực tiếp tham gia, trải nghiệm các hoạt động của chương trình. Ảnh: Anh Tùng

Màn múa lân khép lại hành trình của Cuội. Sau chuyến đi, nhân vật trở nên trưởng thành hơn khi biết yêu thương và trân trọng những điều bình dị. Thông điệp cuối chương trình hướng các em tới cách sống đẹp, học tập tốt và góp phần làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp.

Khép lại chương trình là niềm vui phá cỗ. Điều đọng lại sau một đêm hội không chỉ là những tiết mục trên sân khấu mà còn là tiếng cười, những cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc thiếu nhi được vui chơi trọn vẹn bên gia đình, thầy cô và bạn bè.

Thông qua “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”, những giá trị của Tết Trung thu được tiếp cận với thế hệ trẻ bằng hình thức gần gũi, sinh động. Từ những trải nghiệm trong một đêm hội, tình yêu đối với văn hóa truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng, góp phần để những ký ức đẹp về Trung thu và các giá trị văn hóa của cha ông được trao truyền trong mỗi gia đình và cộng đồng.