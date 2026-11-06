Sôi động Tuần Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều chuỗi hoạt động

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Chương trình lễ hội tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Vĩnh Quân

Các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 18 đến 24-11-2026, được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, tập trung tại các xã, phường, đặc khu, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp và các thiết chế văn hóa như bảo tàng, thư viện, di tích, nhà hát, không gian công cộng.

Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa Việt Nam là chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, dự kiến diễn ra tối 24-11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.

Trong hai ngày 21 và 22-11, tại sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật thành phố sẽ diễn ra không gian trải nghiệm văn hóa “Một không gian - nhiều trải nghiệm”. Chương trình được tổ chức theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và du khách trực tiếp tham quan, giao lưu, tìm hiểu các giá trị văn hóa Việt Nam và Hải Phòng.

Cuộc thi kể chuyện theo sách của các trường THCS tại Hải Phòng - nét đẹp văn hóa cần được nhân rộng. Ảnh: Vĩnh Quân

Các hoạt động gồm trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa, đất và người Hải Phòng; giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội, phong tục, tập quán và nghề thủ công truyền thống. Người dân, du khách còn có cơ hội thưởng thức nghệ thuật truyền thống, giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ, người thực hành di sản; trải nghiệm nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và trò chơi dân gian.

Không gian sân khấu truyền thống được giới thiệu thông qua hoạt động trải nghiệm hóa trang, phục trang, đạo cụ, nhạc cụ, các trích đoạn biểu diễn và giao lưu với nghệ sĩ. Bên cạnh đó là khu vực giới thiệu sản phẩm văn hóa, sản phẩm thủ công, sản phẩm đặc trưng của địa phương cùng các hoạt động tương tác dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên và khách du lịch.

Trong lĩnh vực thư viện, thành phố tổ chức trưng bày, giới thiệu sách báo, tài liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam và Hải Phòng; giới thiệu tài nguyên thư viện số, tổ chức đọc sách, kể chuyện, tìm hiểu lịch sử - văn hóa dành cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Đáng chú ý, cuộc thi bình chọn ảnh “Sắc màu áo dài và tri thức” sẽ được tổ chức trên fanpage hoặc website của thư viện. Hoạt động luân chuyển sách, báo và phục vụ lưu động tại cơ sở cũng được tăng cường. Thư viện thành phố dự kiến biên soạn Thư mục chuyên đề “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập”, đồng thời phối hợp với các nhà xuất bản, nhà sách tổ chức hội chợ sách, tặng sách bạn đọc và bán sách với giá ưu đãi.

Các đội thi kể chuyện đọc sách thông qua hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Vĩnh Quân

Ở lĩnh vực điện ảnh, thành phố tổ chức các đợt chiếu phim, giới thiệu tác phẩm về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, Hải Phòng, phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên tại các thiết chế văn hóa và địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Hải Phòng tổ chức diễn đàn Điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” từ ngày 21 đến 23-11. Chương trình gồm triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”, Gala “Điểm hẹn Hải Phòng - Những bài hát trong phim”, chương trình Fam tour khảo sát địa điểm quay phim tại Hải Phòng, hoạt động chiếu phim và các nội dung thỏa thuận hợp tác.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thành phố khuyến khích các địa phương tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng phù hợp với điều kiện thực tế, kết hợp giao lưu văn hóa cộng đồng, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong nhân dân.

Phát huy di sản, gắn kết cộng đồng

Một trong những nội dung trọng tâm của Tuần Văn hóa Việt Nam là tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành, trình diễn và truyền dạy di sản văn hóa. Trong đó, vai trò của nghệ nhân, người thực hành di sản và các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được phát huy nhằm bảo tồn, trao truyền giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thành phố định hướng gắn công tác bảo tồn, phát huy di sản với giáo dục truyền thống, xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương. Việc ứng dụng công nghệ số, số hóa tư liệu, xây dựng sản phẩm truyền thông đa phương tiện và không gian giới thiệu di sản trên môi trường số cũng được chú trọng.

Cùng với đó, Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ di tích, gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thành phố chú trọng phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại di sản, mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động văn hóa để trục lợi hoặc gây chia rẽ cộng đồng.

Cuộc thi kể chuyện theo sách của các trường THCS tại Hải Phòng. Ảnh: HP

Đáng chú ý, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư được tổ chức gắn với hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và thực hành các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để địa phương đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh.

Thành phố quan tâm tổ chức hoạt động tại khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, địa bàn còn khó khăn và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân, người lao động và người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia, tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa bình đẳng. Hoạt động thăm hỏi, động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn cũng được lồng ghép phù hợp.

Trong lĩnh vực du lịch, Hải Phòng định hướng xây dựng, giới thiệu và quảng bá các chương trình du lịch di sản, du lịch văn hóa - lịch sử, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực, tham quan bảo tàng, di tích và du lịch cộng đồng. Các sản phẩm trải nghiệm văn hóa đặc trưng được khuyến khích phát triển với sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm du lịch và các chủ thể văn hóa.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hải Phòng kỳ vọng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa địa phương, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội thành phố.