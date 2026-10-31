Sôi động thị trường lao động cuối năm

Người lao động tham gia tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đa dạng việc làm

Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố ngày 27/10/2026, không khí tìm kiếm việc làm diễn ra nhộn nhịp. Anh Nguyễn Trung Tài (phường Hải Châu) chia sẻ mong muốn tìm được công việc đầu bếp ổn định tại các nhà hàng, khách sạn để trang trải cuộc sống.

Cùng lúc đó, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tuyển dụng đa dạng vị trí như: Công ty TNHH CollectedAI VN (tuyển 200 công nhân may); Công ty TNHH Hangil Vina (công nhân vận hành máy, thợ hàn); Công ty TNHH MTV Sfinance (30 nhân viên bán hàng)...

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, trong 9 tháng của năm 2026, có 1.317 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng, với 47.925 lao động cần tuyển. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tăng 18,8%, tương ứng 208 doanh nghiệp; tổng nhu cầu tuyển dụng tăng 14%, tương ứng 5.898 lao động. Những con số này cho thấy nhu cầu sử dụng lao động tiếp tục tăng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tìm kiếm việc làm, nhất là trong giai đoạn cuối năm.

Riêng phiên giao dịch việc làm ngày 16/10 vừa qua, trung tâm ghi nhận 152 doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 6.584 lao động. Nhu cầu tập trung ở các nhóm ngành sản xuất, may mặc, chế biến; kỹ thuật, cơ khí, xây dựng; du lịch, khách sạn, nhà hàng; vận tải, kho vận và kinh doanh, thương mại. Các vị trí tuyển dụng đa dạng, từ lao động phổ thông, công nhân sản xuất đến lao động kỹ thuật và nhân sự có trình độ chuyên môn.

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng cho biết, dù nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nguồn cung hiện mới chỉ đáp ứng được một phần do chưa khớp nối được trình độ, kỹ năng và nguyện vọng về chế độ đãi ngộ.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tăng cường đa dạng hóa các phiên giao dịch trực tiếp, trực tuyến và phối hợp tổ chức tận cơ sở nhằm nâng cao chất lượng kết nối cung - cầu.

Nâng cao cảnh giác

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao dịp cuối năm, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra những thông tin tuyển dụng giả mạo, quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, thu nhập hấp dẫn nhằm dụ dỗ người lao động.

Theo Phòng An ninh mạng, Công an thành phố, qua tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị ghi nhận nhiều thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng dịch vụ quảng cáo trên mạng xã hội để tiếp cận người có nhu cầu tìm việc, sau đó dẫn dụ vào những kịch bản lừa đảo được dàn dựng sẵn.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra những lời mời chào về vị trí việc làm, mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cam kết nhận việc nhanh chóng. Thậm chí, chúng còn sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo liên quan đến doanh nghiệp để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, khiến người tìm việc mất cảnh giác.

Nhiều người lao động tìm việc làm dịp cuối năm. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa hoạt động xã hội, từ thiện để dụ dỗ ứng viên mua sản phẩm nhằm hỗ trợ trẻ em, người neo đơn. Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu mua những sản phẩm có giá trị thấp và nhận lại tiền gốc kèm lợi nhuận như đã hứa. Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện những đơn hàng có giá trị lớn hơn, lên đến vài triệu đồng.

Khi ứng viên đã chuyển tiền, các đối tượng đưa ra điều kiện phải hoàn thành đủ 5 đơn hàng mới được rút tiền và nhận lại toàn bộ khoản tiền đã chuyển. Tin vào cam kết hoàn trả và tâm lý muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra, nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo hướng dẫn. Chỉ đến khi không còn khả năng chi trả hoặc không thể rút tiền, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa, gây thiệt hại về tài sản.

Trước thực trạng này, Đại tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần chủ động xác minh danh tính nhà tuyển dụng, địa điểm làm việc; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc mua hàng để nhận việc.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh được tính xác thực. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.

Đồng thời người bị hại nên lưu giữ các bằng chứng liên quan như tin nhắn, đường dẫn tuyển dụng, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản nhận tiền, chứng từ giao dịch và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.