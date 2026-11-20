Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là một trong những dịp cao điểm của thị trường hoa tươi trong năm. Ghi nhận tại Hà Nội, hoa tươi được bày bán với nhiều chủng loại, mẫu mã và mức giá khác nhau, đáp ứng nhu cầu mua hoa phục vụ Ngày Nhà giáo Việt Nam tăng cao.

Các sản phẩm bó hoa được thiết kế bắt mắt. Ảnh: Khánh Linh

*Đa dạng mẫu mã

Tại chợ hoa Quảng An, các tuyến đường dẫn vào khu vực chợ thường xuyên đông đúc, lượng người và phương tiện qua lại tăng lên so với ngày thường, kéo theo hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng trở nên nhộn nhịp. Nhiều mẫu hoa được thiết kế sẵn có giá từ vài trăm nghìn đồng, trong khi khách hàng cũng có thể lựa chọn từng bông để đặt bó theo sở thích.

Các sản phẩm được bày bán khá đa dạng, từ hoa bán lẻ theo bông đến những bó hoa và lẵng hoa được thiết kế sẵn. Mức giá có sự khác nhau tùy thuộc vào loại hoa, số lượng, kích thước cũng như cách trang trí.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh trong dịp này, chị Nguyễn Thu Hà, chủ cửa hàng tại Đại lý hoa tươi Dalat Hasfarm thuộc khu vực chợ hoa Quảng An cho biết, hoa hồng Sophie và giống hồng Tina mới là hai dòng hoa được khách hàng lựa chọn nhiều. Đây cũng là những loại hoa đang có xu hướng bán chạy tại cửa hàng trong dịp 20/11.

Chị Nguyễn Thu Hà cho biết, giá các sản phẩm được phân chia theo kích thước và cách thiết kế. Những lẵng hoa nhỏ có giá khoảng 400.000 đồng, trong khi các lẵng lớn có thể dao động từ 600.000 - 700.000 đồng. Đối với hoa bó, mức giá khách hàng lựa chọn phổ biến khoảng 250.000 đồng.

Những ngày này, bên cạnh các mẫu bó hoa có sẵn, cửa hàng còn nhận thiết kế theo yêu cầu, cho phép khách tự chọn từng loại hoa và số lượng bông để kết thành bó. Tuy nhiên, giá những sản phẩm đặt riêng thường cao hơn so với các mẫu có sẵn. Cửa hàng cũng cung cấp dịch vụ giao hoa tận nơi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp lễ.

Bên cạnh những mẫu hoa được cửa hàng chuẩn bị sẵn, khách hàng còn có thể lựa chọn từng loại hoa, số lượng và màu sắc theo sở thích để thiết kế thành một bó riêng. Hình thức này giúp người mua chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, đồng thời tạo ra những món quà mang dấu ấn cá nhân.

Tuy nhiên, theo chị Hà, giá của những bó hoa thiết kế theo yêu cầu thường cao hơn so với các mẫu hoa có sẵn do phụ thuộc vào số lượng và loại hoa được lựa chọn.

Theo quan sát, thị trường hoa 20/11 năm nay cũng ghi nhận sự đa dạng trong lựa chọn của người tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung vào những lẵng hoa lớn, cầu kỳ, nhiều khách hàng tìm đến các bó hoa có kích thước vừa phải, thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đối với học sinh, sinh viên, mức chi tiêu thường được cân nhắc dựa trên khả năng tài chính. Những bó hoa nhỏ, kết hợp nhiều loại hoa hoặc các mẫu hoa đơn giản trở thành lựa chọn phù hợp để gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Trong khi đó, phụ huynh hoặc tập thể lớp có xu hướng lựa chọn những lẵng hoa lớn hơn để đại diện gửi tặng giáo viên và nhà trường.

Bên cạnh những lẵng hoa mua sẵn, nhiều học sinh chọn cách tự tay chuẩn bị những sản phẩm mang dấu ấn riêng như: Thiệp viết tay, bó hoa giấy, hoa len...

Em Nguyễn Quỳnh Trang - học sinh Trường THPT Việt Đức, phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết: “Năm nay, em tự tay làm những bông hoa giấy để tặng cô giáo. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành và lòng biết ơn mà em muốn gửi đến cô”.

Hoa tươi được bày bán với nhiều chủng loại trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: Khánh Linh

*Giá tăng nhẹ

Trên khắp các tuyến phố như: Xuân Thủy, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, hoa tươi được bày bán. Từ khoảng một tuần trở lại đây, các cửa hàng đã tăng số lượng để phục vụ thị trường. Các loại hoa được bày bán chủ yếu là hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hoa cẩm chướng… với nhiều màu sắc và cách trang trí đa dạng.

Theo các chủ cửa hàng, nhu cầu mua hoa thường tăng lên rõ rệt trong những ngày trước và đúng dịp lễ. Vì vậy giá hoa tươi thời điểm này cũng tăng (từ 5.000 - 10.000 đồng/bông) so với ngày thường do giá hoa nhập và nguyên liệu làm lẵng, giấy gói đều tăng.

Cụ thể, đối với hoa bán lẻ, giá từ 10.000 - 15.000 đồng/bông tăng lên 20.000 – 35.000 đồng/bông tùy từng loại. Hoa hồng có giá từ 15.000 đồng đến 35.000 đồng/bông tùy loại; hoa hồng gói sẵn loại 1 bông khoảng 40.000 đồng; hoa ly từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/bó.

Các sản phẩm từ bó hoa đến lẵng hoa thiết kế có giá dao động khoảng 200.000 - 600.000 đồng. Những mức giá này tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng, từ những người có nhu cầu mua một vài bông hoa đơn giản đến những khách hàng muốn đặt sản phẩm được thiết kế cầu kỳ hơn. Những lẵng hoa lớn hoặc sản phẩm thiết kế theo yêu cầu có giá từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Theo các tiểu thương, lượng khách mua hoa thường tăng rõ rệt trong một đến hai ngày sát dịp lễ. Nhiều khách hàng chủ động đặt hoa trước để lựa chọn được mẫu mã ưng ý, tránh tình trạng đông đúc và giá bán thay đổi vào giờ cao điểm.

Với các cửa hàng kinh doanh hoa, đây cũng là thời điểm cần tăng cường nhân lực, chuẩn bị và sắp xếp đơn hàng để đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn.

Hoa tươi vẫn giữ vị trí quen thuộc trong dịp 20/11. Một bó hoa không chỉ là món quà vật chất mà còn là cách để học trò, phụ huynh gửi gắm tình cảm và sự biết ơn đến những người làm nghề giáo. Thị trường hoa những ngày này vì thế không chỉ phản ánh nhu cầu mua sắm theo mùa mà còn cho thấy sự đa dạng trong cách mỗi người lựa chọn món quà tri ân thầy cô.