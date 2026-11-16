Sôi động thị trường cho thuê trang phục biểu diễn dịp 20/11

Các mẫu trang phục biểu diễn được cửa hàng bày biện, phân loại theo màu sắc, chủ đề để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Sau hơn 2 tuần tập luyện, em Cao Thị Huệ, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Hoằng Hóa 4 cùng các thành viên trong đội văn nghệ của lớp đang háo hức chờ đến ngày biểu diễn. Với đội hình văn nghệ có 19 thành viên, gồm cả nam và nữ, việc lựa chọn trang phục, đạo cụ được các em bàn bạc kỹ. Từ ý tưởng áo dài trắng có thêu cờ đỏ sao vàng trên ngực áo cho các bạn nữ, áo dài cách tân cho các bạn nam đến những đạo cụ, tất cả đều hướng đến các tiêu chí: đẹp, đồng bộ, phù hợp với tinh thần bài hát.

Những ngày này, trên các tuyến phố tập trung cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn, không khó để bắt gặp những tốp học sinh cùng giáo viên, phụ huynh đến thử đồ, đặt cọc và “chốt đơn”.

Dọc tuyến đường Lê Lai (phường Hạc Thành), các cửa hàng bán, cho thuê trang phục biểu diễn liên tục đón khách. Tại cửa hàng bán và cho thuê trang phục Ánh Hồng, em Đào Đức Anh, học sinh lớp 11C5, Trường THPT Quảng Xương 1 cùng nhóm bạn dành thời gian lựa chọn trang phục cho tiết mục của lớp. Dù quãng đường di chuyển từ trường học đến cửa hàng khá xa, các em vẫn dành thời gian “lên phố” tham khảo nhiều cửa hàng, so sánh mẫu mã, chất liệu, giá thuê trang phục để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Các bạn học sinh tỉ mỉ lựa chọn trang phục phù hợp với tiết mục biểu diễn của lớp.

Tại cửa hàng cho thuê trang phục Chung Hà (đường Lê Lai), các em Hoàng Ngọc Bảo Trâm và Đỗ Tường Vy, học sinh lớp 10C9, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương, phường Hạc Thành, cũng đã đi tham khảo một số địa chỉ trước khi lựa chọn được trang phục ưng ý.

Năm nay, lớp của Trâm và Vy biểu diễn tiết mục hát múa “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” của nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Bùi Trường Linh. Để chuẩn bị cho màn trình diễn, khoảng 20 thành viên trong đội văn nghệ đã tập luyện hơn một tuần qua. Các em chủ động tìm xem những video hướng dẫn hát, múa trên mạng xã hội, sau đó điều chỉnh động tác cho phù hợp với số lượng người tham gia và ý tưởng của lớp.

Các thành viên trong đội văn nghệ thống nhất lựa chọn trang phục áo dài cho cả nam và nữ, đồng thời thuê thêm các đạo cụ như: trống, cờ, quạt, tre... Tổng chi phí thuê trang phục và đạo cụ khoảng 2 triệu đồng, được trích từ quỹ lớp. Trước khi quyết định, các em cũng tham khảo ý kiến giáo viên chủ nhiệm để có thêm định hướng.

Bên cạnh trang phục, đạo cụ cũng là một phần không thể thiếu, góp phần làm nên thành công của tiết mục biểu diễn.

“Chúng em ưu tiên trang phục có mẫu mã đẹp, còn mới, phù hợp với tiết mục nhưng giá thuê phải hợp lý. Sau khi tham khảo một vài nơi, đến cửa hàng Chung Hà, cả nhóm thấy đáp ứng được các tiêu chí về mẫu mã, chất lượng và chi phí nên quyết định đặt thuê”, Tường Vy cho biết.

Có thâm niên 10 năm hoạt động, cửa hàng Chung Hà là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn. Theo chủ cửa hàng, trong năm, dịp 20/11 là thời điểm đông khách nhất, lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với các dịp lễ khác. Xu hướng lựa chọn trang phục cũng thay đổi theo từng năm, phụ thuộc vào chủ đề, “trend” bài hát và định hướng tổ chức văn nghệ của các trường.

“Năm nay, ngoài những trang phục gắn với chủ đề quê hương, đất nước, thầy cô giáo, nhiều nhóm học sinh còn tìm thuê trang phục mang sắc thái miền núi, dân tộc thiểu số. Vì vậy, cửa hàng phải thường xuyên cập nhật xu hướng, đầu tư thêm mẫu mã, đạo cụ để đáp ứng nhu cầu”, chủ cửa hàng bán và cho thuê trang phục biểu diễn Chung Hà chia sẻ.

Để giữ chân khách hàng, theo chủ cửa hàng, điều quan trọng nhất vẫn là uy tín và chất lượng. Mỗi bộ trang phục trước khi giao đều cần được kiểm tra, phân loại, bảo đảm đủ số lượng và đúng mẫu khách đã lựa chọn. Việc giao nhận cũng phải được tính toán cẩn thận để tránh trùng đơn, nhầm lẫn, ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn của khách.

Chủ cửa hàng bán và cho thuê trang phục biểu diễn trên đường Lê Lai kiểm kê số lượng, chất lượng trang phục, đạo cụ trước khi giao cho khách hàng.

Phía sau những ngày cao điểm là không ít áp lực kinh doanh. Chi phí thuê mặt bằng, nhân công, kinh phí đầu tư mua sắm trang phục mới trong khi thị hiếu thay đổi liên tục khiến người kinh doanh phải tính toán hợp lý. Trang phục biểu diễn lại là mặt hàng có tính đặc thù, dễ bị rách, hỏng, thất lạc... trong quá trình sử dụng. Cùng với đó, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các điều kiện kinh doanh ngày càng chặt chẽ cũng đòi hỏi các cửa hàng phải chuyên nghiệp hơn trong hoạt động.