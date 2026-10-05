Sôi động phiên giao dịch việc làm những tháng cuối năm

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua kết quả chấm điểm KPI/OKR giúp cấp có thẩm quyền nhìn nhận về năng lực cán bộ để có các biện pháp cần thiết. “Nhà nước cần cán bộ có năng lực và dám xả thân làm việc, không cần những cán bộ dựa dẫm, thiếu năng lực. Đã đến lúc loại bỏ cán bộ thiếu năng lực khỏi bộ máy. Thà ít mà tinh còn hơn đông mà yếu”, ông Lý nhấn mạnh.