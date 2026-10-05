Sôi động phiên giao dịch việc làm những tháng cuối năm
Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Sóc Sơn và các xã: Trung Giã, Kim Anh, Đa Phúc, Nội Bài năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người lao động, sinh viên và học sinh tham gia. Sự kiện mang đến hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng, đặc biệt mở ra nhiều cơ hội việc làm linh hoạt cho cả thanh niên lẫn người cao tuổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/soi-dong-phien-giao-dich-viec-lam-nhung-thang-cuoi-nam-420853.htm