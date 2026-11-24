Điểm nhấn của chương trình là các trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, kéo co, đua thuyền trên cạn, đi cà kheo... Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, hải đội, tàu chiến đấu trực thuộc. Qua mỗi phần thi, tinh thần đồng đội, sự phối hợp và ý chí vượt khó được thể hiện rõ nét. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức chiếu phim truyền thống, phim lịch sử và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, hải đội, tàu chiến đấu có điều kiện giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 tranh tài ở phần thi đẩy gậy.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ cổ vũ đồng đội tham gia trò chơi bịt mắt đánh trống.

Trước đó, Lữ đoàn tổ chức giáo dục truyền thống cho quân nhân và đêm gala với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt - Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân”. Chương trình có các nội dung thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa quân sự trên nền tảng Kahoot, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc và giao lưu văn nghệ. Việc kết hợp hình thức tìm hiểu truyền thống với ứng dụng công nghệ tạo sự hấp dẫn, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động tiếp nhận kiến thức. Phần trình diễn trang phục các dân tộc mang đến sắc màu đa dạng, giúp bộ đội hiểu thêm về sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ tại đêm gala giao lưu chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thủ trưởng Lữ đoàn 162 trao thưởng tặng các cá nhân đạt thành tích trong phần thi tìm hiểu trên nền tảng Kahoot và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, các hoạt động còn góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ thông qua trải nghiệm trực tiếp, giao lưu và tìm hiểu. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng đội; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để đơn vị củng cố, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.