Sôi động những phiên 'chợ số' ở xã Thường Tín

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản tham gia trực tiếp tại các phiên livestream. Ảnh: PV

Hiệu quả thiết thực

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết, không chỉ mở rộng không gian tiêu thụ, những phiên chợ đặc biệt của xã Thường Tín thời gian qua còn đặt người sản xuất trước yêu cầu mới: Biết kể câu chuyện sản phẩm, xây dựng hình ảnh, kết nối khách hàng và từng bước làm chủ phương thức bán hàng trên nền tảng số.

Các phiên livestream với chủ đề “Tinh hoa làng nghề Thường Tín” giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống của xã Thường Tín thực hiện cả ban ngày lẫn buổi tối và dịp cuối tuần. Những sản phẩm như: Chăn ga gối đệm Trát Cầu, điêu khắc Thượng Cung, Lược sừng Thụy Ứng, tiện gỗ Nhị Khê…lần lượt được giới thiệu trên màn hình.

Những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân nay xuất hiện trước người xem trên mạng xã hội. Với gần 50.000 lượt theo dõi, bình luận và 303 đơn hàng đặt trực tiếp trong 8 phiên livestream đã mang về gần 200 triệu đồng cho người dân ở làng nghề của Thường Tín.

Một “phiên chợ” không có quầy hàng, không có người mua đứng trước mặt người bán, cũng không cần khách hàng phải đặt chân đến làng nghề. Chỉ bằng một chiếc điện thoại và đường truyền Internet, sản phẩm của làng nghề Thường Tín có thể xuất hiện trước những khách hàng nằm ngoài thị trường quen thuộc.

Nếu chỉ nhìn vào số đơn hàng, có lẽ chưa thấy hết ý nghĩa của các phiên livestream. Chủ tịch Hội làng nghề tiện thủ công mỹ nghệ Nhị Khê Phạm Tuấn Duy chia sẻ, lượng đơn hàng qua livestream vẫn còn khiêm tốn so với sản lượng tiêu thụ lâu nay qua các kênh truyền thống.

Điều Chủ tịch Hội làng nghề tiện thủ công mỹ nghệ Nhị Khê Phạm Tuấn Duy nhận được rõ hơn là cơ hội đưa sản phẩm đến với những khách hàng trước đây ít có điều kiện tiếp cận. Nhiều người trong và ngoài địa phương, thậm chí ở nước ngoài, lần đầu mới biết đến làng nghề tiện gỗ Nhị Khê và sản phẩm OCop 3 sao của cơ sở.

Với người làm nghề, đó là một cách quảng bá trực tiếp và rộng hơn cho sản phẩm. Dù chưa thể chuyển ngay thành doanh thu lớn, sự quan tâm ấy mở thêm cơ hội để sản phẩm được biết đến, được tìm kiếm và tiếp tục kết nối với khách hàng sau mỗi phiên livestream.

Ở Thường Tín, câu chuyện về những bức tượng gỗ, lược sừng, điêu khắc gỗ, đá…lại cho thấy một khía cạnh khác của thị trường số, khi có những sản phẩm vốn đã có giá trị nhưng để đi xa hơn, trước hết phải được thị trường biết đến. Lợi thế từ đa dạng sản phẩm làng nghề đem lại cho Thường Tín nguồn thu từ kinh tế.

Chỉ trong 2 tháng, xã Thường Tín đã thực hiện được 8 phiên livestream. Ảnh: PV

Ông Phạm Tuấn Duy bộc bạch, điều này đặc biệt có ý nghĩa với sản phẩm tiện gỗ. Nghề tiện gỗ đã có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu giá trị và công đoạn tạo ra sản phẩm. Sản phẩm tốt không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng ở xa biết đến sản phẩm. Từ sau phiên livestream 13-10-2026, nhiều cơ sở sản xuất ở làng nghề Nhị Khê nhận được thêm đơn đặt hàng từ những vị khách mới.

“Cũng từ phiên livestream, nhiều người trong làng nghề nhận ra một yêu cầu khác của thị trường. Muốn sản phẩm đi xa trên không gian số, chất lượng phải được bảo đảm và mẫu mã phải chỉnh chu hơn, thông tin sản phẩm phải rõ ràng và có khả năng truy xuất nguồn gốc…”, ông Phạm Tuấn Duy chia sẻ.

Tạo giá trị mới

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản, người trực tiếp tham gia phiên livestream giới thiệu sản phẩm quê nhà, khi thị hiếu tiêu dùng thay đổi, khách hàng ngày càng tìm mua hàng trên "chợ số" và các sàn thương mại điện tử, người sản xuất cũng phải thay đổi cách tiếp cận thị trường.

8 phiên livestream ở Thường Tín trong 2 tháng qua đã cho doanh thu đạt gần 200 triệu đồng. Sau những phiên livestream là hàng trăm đơn đặt hàng mới với hàng tỷ đồng đem lại cho các gia đình, cơ sở sản xuất ở 11 làng nghề Thường Tín cho thấy rõ một điều, khi sản phẩm bước lên không gian số, ranh giới của thị trường cũng được mở rộng.

Nhưng để sự thay đổi không dừng lại ở phiên bán hàng, người sản xuất ở làng nghề Thường Tín cần đi xa hơn việc đưa sản phẩm lên mạng, phải biết tạo nội dung, xây dựng thương hiệu, duy trì kết nối với khách hàng tạo dựng không gian quảng bá, phát huy những giá trị sẵn có để Thường Tín hiện diện thường xuyên trên Facebook, TikTok, YouTube và các nền tảng số.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết thêm, mỗi người dân có thể trở thành người quảng bá, mỗi sản phẩm có thể trở thành một câu chuyện và chiếc điện thoại trở thành công cụ kết nối với thị trường. Nếu được duy trì, những nội dung ấy không chỉ tạo sự chú ý cho sản phẩm mà còn có thể trở thành tài sản quảng bá lâu dài.

Một kênh có cộng đồng người theo dõi có thể trở thành cầu nối với thị trường, tạo thêm cơ hội doanh thu. Từ đó, Thường Tín hướng tới hình thành câu lạc bộ "Sáng tạo nội dung số”, “Không gian sáng tạo nội dung số”… từng bước biến kỹ năng sáng tạo và những câu chuyện nguồn gốc, lịch sử hình thành, phát triển của sản phẩm làng nghề thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Sau phiên livestream 13-10-2026, nhiều cơ sở sản xuất ở làng nghề Nhị Khê nhận được thêm đơn hàng từ những vị khách mới. Ảnh: PV

Trong những ngày tới, xã Thường Tín cùng các cơ sở sản xuất ở 3 làng nghề truyền thống gồm: Thượng Quán, Nhân Hiền và Ngọc Động tiếp tục tổ chức phiên livestream các sản phẩm mộc điêu khắc chủ yếu là tượng và con vật bằng gỗ…nhất là dịp cuối năm với hy vọng đạt kết quả tích cực hơn những phiên livestream trước.

“Không phải người sản xuất nào cũng đủ năng lực quay video, viết nội dung, livestream hay vận hành một kênh bán hàng. Nếu những kỹ năng ấy không được tích lũy, “chợ số” dễ dừng lại chỉ ở việc có lượt xem, có đơn hàng rồi kết thúc, thay vì trở thành một kênh thị trường thường xuyên mới là việc quan trọng…”, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản bộc bạch.