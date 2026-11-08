Sôi động Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Australia

Với khoảng 5.000 lượt khách tham dự, Vietnamese Culture Day 2026 - Sắc Màu Quê Hương | Viet Nam in Full Colour diễn ra tại Forrest Place, Perth (Australia) ngày 7-11 thu hút đông đảo du khách.

Khách tham quan hào hứng với những trải nghiệm tại Ngày Văn hóa Việt Nam tại Perth. Ảnh: AVTN

Thay vì chỉ tiếp cận văn hóa qua các màn trình diễn, khách tham dự còn có cơ hội trực tiếp khám phá và tương tác với những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Bé Khánh Huyền độc tấu đàn bầu. Ảnh: AVTN

Tại khu vực trò chơi dân gian và hoạt động mỹ thuật, khách tham dự có dịp trải nghiệm các trò chơi truyền thống như nhảy lò cò, bịt mắt đập niêu và thảy đá. Các em nhỏ cũng hào hứng tham gia trang trí mẹt, tự do lựa chọn màu sắc và thể hiện sự sáng tạo qua từng sản phẩm. Thông qua những hoạt động tương tác này, các em có cơ hội tiếp cận và khám phá nét văn hóa truyền thống Việt Nam một cách trực quan, sinh động.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AVTN

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh chia sẻ: “Việc gìn giữ, quảng bá và phát triển văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt tại Australia. Chúng ta cần tiếp tục duy trì tiếng Việt, truyền dạy những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời chia sẻ bản sắc văn hóa dân tộc với bạn bè Australia và quốc tế”.

Ông cho rằng bản sắc Việt Nam và cuộc sống tại Australia không đối lập nhau mà có thể bổ trợ, làm phong phú thêm cho nhau. Qua giao lưu văn hóa, cộng đồng người Việt cũng góp phần trở thành cầu nối, thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thị trưởng thành phố Perth, Bruce Reynolds. Ảnh: AVTN

Ông Bruce Reynolds, Thị trưởng thành phố Perth, ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt trong việc xây dựng xã hội đa văn hóa tại Australia. Ông đánh giá cao nỗ lực của các thế hệ người Việt trong việc phát triển kinh doanh, xây dựng gia đình, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

“Ngày hội Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp giới thiệu ẩm thực, âm nhạc, văn hóa Việt Nam, mà còn góp phần tôn vinh cội nguồn, thúc đẩy sự thấu hiểu và gắn kết giữa cộng đồng người Việt với người dân Australia”, ông Bruce Reynolds nhấn mạnh.

Bà Hannah Huyền Vũ, đại diện Mạng lưới Tài năng Việt - Úc (AVTN). Ảnh: AVTN

Bà Hannah Huyền Vũ, đại diện Mạng lưới Tài năng Việt - Australia (AVTN), cho biết: “Với chủ đề Sắc Màu Quê Hương - Viet Nam in Full Colour, chúng tôi mong muốn tạo nên không gian để những câu chuyện, giá trị và bản sắc Việt Nam được sẻ chia với bạn bè quốc tế”. Bà hy vọng sự kiện sẽ trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, gắn kết cộng đồng đa văn hóa và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân Australia.

Trang phục dân tộc nổi bật tại chương trình.

Trình diễn trang phục dân tộc.

Gian hàng ẩm thực.

Đông đảo du khách tham dự sự kiện.