Sôi động Ngày hội Văn hóa công nhân Hòa Khánh
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, tối 23-11, Công đoàn phường Hòa Khánh tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 với chủ đề "Hội tụ và lan tỏa". Ngày hội là dịp giao lưu, kết nối đoàn viên, người lao động, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Tại ngày hội, Công đoàn phường công bố quyết định thành lập 6 Công đoàn cơ sở mới, nâng tổng số Công đoàn cơ sở được thành lập trong năm 2026 lên 32 đơn vị, đạt 168% chỉ tiêu được giao; kết nạp mới 1.441 đoàn viên, đạt 104% chỉ tiêu. Một trong những hoạt động nổi bật của ngày hội là Hội thi "Hành trang Công đoàn", với sự tham gia của 150 cán bộ Công đoàn. Hội thi được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng eGame, tập trung vào kiến thức về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nghiệp vụ công tác Công đoàn. Việc ứng dụng công nghệ số đã tạo không khí thi đua sôi nổi, giúp cán bộ Công đoàn cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và đổi mới phương thức hoạt động. Cũng tại chương trình, Công đoàn phường Hòa Khánh trao hỗ trợ cho 75 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, qua đây góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/soi-dong-ngay-hoi-van-hoa-cong-nhan-hoa-khanh-post361467.html