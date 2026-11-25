Trao quyết định thành lập 6 Công đoàn cơ sở.

Tại ngày hội, Công đoàn phường công bố quyết định thành lập 6 Công đoàn cơ sở mới, nâng tổng số Công đoàn cơ sở được thành lập trong năm 2026 lên 32 đơn vị, đạt 168% chỉ tiêu được giao; kết nạp mới 1.441 đoàn viên, đạt 104% chỉ tiêu. Một trong những hoạt động nổi bật của ngày hội là Hội thi "Hành trang Công đoàn", với sự tham gia của 150 cán bộ Công đoàn. Hội thi được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng eGame, tập trung vào kiến thức về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nghiệp vụ công tác Công đoàn. Việc ứng dụng công nghệ số đã tạo không khí thi đua sôi nổi, giúp cán bộ Công đoàn cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và đổi mới phương thức hoạt động. Cũng tại chương trình, Công đoàn phường Hòa Khánh trao hỗ trợ cho 75 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, qua đây góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống.