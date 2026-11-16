Sôi động ngày hội thể thao những người làm báo

Sáng 16-11, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 chính thức khai mạc

Hội khỏe năm nay thu hút hơn 500 lượt VĐV đến từ 23 cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh thành bạn

Lễ khai mạc Hội khỏe 2026 bắt đầu bằng màn trống hội rộn ràng

Nhà báo Lê Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội khỏe

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội, Trưởng BTC đánh trống khai mạc

Các đại biểu tặng cờ lưu niệm, động viên 23 đoàn trước giờ tranh tài

Đại diện VĐV và Tổ trọng tài tuyên thệ

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Sở VHTTDL Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn vận động viên An ninh Thủ đô

Như thường lệ, kéo co là môn thi hút sự quan tâm và tham gia tranh tài, cổ vũ nhất Hội khỏe

Cổ động viên - đồng nghiệp cổ vũ nồng nhiệt cho các đội thi

Những tiếng cười rộn rã, sảng khoái sau mỗi phần thi

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao thưởng huy chương Bạc và chung vui cùng Đội kéo co An ninh Thủ đô

Hấp dẫn không kém là môn đi bộ

Năm nay ghi nhận số lượng VĐV nữ tham gia đông đảo

VĐV Đỗ Yên Hưng (bìa phải, Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô) nhận huy chương Đồng đi bộ lứa tuổi 41-60

Cặp VĐV Hà Văn Kiệm - Chu Thị Hương giành huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ 18-40

Đội bóng đá An ninh Thủ đô (trái) tranh tài tại Hội khỏe

Không khí sôi động bên trong nhà thi đấu môn bóng bàn

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 sẽ tiếp tục tranh tài các nội dung còn lại và bế mạc trong ngày 17-11