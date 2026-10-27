Sôi động 'Ngày hội Phụ nữ với chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng'

Sự kiện truyền thông "Ngày hội Phụ nữ với chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng" do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 27/10

Sự kiện nằm trong cao điểm kế hoạch hành động 80 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của hệ thống Hội, hướng tới mục tiêu đồng hành, hỗ trợ phụ nữ thích ứng và làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Với chủ đề xuyên suốt "Sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả", Ngày hội đã tạo ra diễn đàn cởi mở, trang bị những năng lực số cốt lõi và phương thức phòng tránh rủi ro trực tuyến cho các tầng lớp phụ nữ.

Đồng hành cùng phụ nữ trong kỷ nguyên số

Phát biểu khai mạc Ngày hội, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang hiện diện sâu rộng trong đời sống, mở ra cánh cửa giúp phụ nữ nâng cao tri thức, phát triển kinh tế và làm chủ cuộc sống. Tuy nhiên, mặt trái của không gian số cũng đặt ra vô vàn thách thức về tính xác thực của thông tin, nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân cùng sự gia tăng các hành vi gian lận mạng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc Ngày hội

Dẫn chứng số liệu từ Bộ Công an với khoảng 1.800 vụ lừa đảo trực tuyến chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, bà Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ sự trăn trở sâu sắc trước những tổn thất nặng nề về cả tài sản lẫn tinh thần mà nhiều nạn nhân phải gánh chịu.

Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, bảo đảm an toàn trên không gian mạng là nhiệm vụ thiết yếu trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ. Chuyển đổi số toàn diện cũng được Hội xác định là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031, đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 80% hội viên và 60% phụ nữ đạt chuẩn năng lực số công dân.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương kêu gọi mỗi chị em cần chủ động hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, tỉnh táo bảo mật dữ liệu cá nhân, tuân thủ nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư khi sử dụng AI. Đồng thời, các cấp Hội cơ sở cần tích cực đưa việc thực hành kỹ năng số vào sinh hoạt thường kỳ, phát huy mạng lưới "Đại sứ chuyển đổi số" và kịp thời đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khi có sự cố trên không gian mạng.

Nhận diện rủi ro, vững bước an toàn

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt tại Ngày hội là phiên tọa đàm giao lưu giữa các chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ Hội phụ nữ. Tham gia chia sẻ có TS. Trịnh Ngọc Trúc, Trưởng Bộ môn Công nghệ thông tin, Học viện Phụ nữ Việt Nam; Trung tá Trịnh Thùy Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục An ninh mạng, Bộ Công an; bà Đào Thị Vi Phương, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Phiên tọa đàm giao lưu giữa các chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ Hội phụ nữ

Chia sẻ về cách thức tiếp cận công nghệ số, TS. Trịnh Ngọc Trúc khuyến nghị chị em không nên cảm thấy áp lực hay e ngại trước những thuật ngữ chuyên môn phức tạp. Người mới bắt đầu hoàn toàn có thể tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ những tác vụ thực tế, quen thuộc hằng ngày như tạo lập nội dung quảng bá nông sản, soạn thảo văn bản hay tìm kiếm giải pháp tổ chức công việc. Dù AI đem lại tốc độ xử lý vượt trội, TS. Trịnh Ngọc Trúc vẫn đặc biệt lưu ý hội viên về nguyên tắc đánh giá độc lập. Người sử dụng cần đóng vai trò kiểm duyệt cuối cùng, đối chiếu mọi câu trả lời của AI với nguồn tin chính thống, nhất là đối với các vấn đề sức khỏe, chế độ chính sách và pháp luật.

Từ góc độ bảo đảm an ninh mạng, Trung tá Trịnh Thùy Dung đã phân tích sâu các thủ đoạn gian lận tinh vi đang nở rộ. Thủ phạm hiện nay triệt để lợi dụng công nghệ deepfake để giả mạo hình ảnh, bắt chước giọng nói người thân và thiết kế giao diện lừa đảo rất chuyên nghiệp. Kẻ gian thường nhắm vào 3 điểm nghẽn tâm lý phổ biến của phụ nữ: tình yêu thương con cái lo sợ người thân gặp nạn, mong muốn gia tăng thu nhập cho gia đình và sự chủ quan khi thấy hình ảnh video quá chân thực.

Tiểu phẩm truyền thông cảnh báo về lừa đảo trên không gian mạng

Để tạo thành bức tường phòng vệ vững chắc, Trung tá Trịnh Thùy Dung khuyến nghị các hội viên ghi nhớ công thức hành động "Chậm lại 30 giây, 3 không, 2 hỏi, 1 sẻ chia". Trước những yêu cầu tài chính bất ngờ, phụ nữ hãy dừng lại 30 giây để bình tâm suy xét. Nguyên tắc "3 không" gồm: không tin tuyệt đối vào hình ảnh âm thanh trên mạng, không nhấp vào đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, và không chia sẻ mã OTP hay mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai. Nguyên tắc "2 hỏi" yêu cầu chủ động liên hệ lại người thân qua kênh độc lập và đặt những câu hỏi riêng tư để xác minh danh tính. Cuối cùng, nguyên tắc "1 sẻ chia" nhắc nhở hội viên khi phát hiện rủi ro hoặc đã sập bẫy lừa đảo cần lập tức trình báo cơ quan công an, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, dũng cảm đối diện thay vì giấu giếm hay tự tìm các dịch vụ lấy lại tiền trôi nổi trên mạng để tránh thiệt hại kép.

Ở góc độ điều hành công tác Hội, bà Đào Thị Vi Phương, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội, đã chia sẻ kinh nghiệm từ chính tình huống cá nhân từng nhận được lời mời giả mạo tham gia hội thảo quốc tế hết sức công phu, qua đó khẳng định sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác ở mọi cấp độ. Nhằm giúp chuyển đổi số thấm sâu vào đời sống hội viên cơ sở, bà Đào Vi Phương cho biết các cấp Hội đang tập trung khảo sát nhu cầu riêng biệt của từng nhóm đối tượng để thiết kế nội dung hỗ trợ tương thích. Việc triển khai mạng lưới đại sứ chuyển đổi số kết hợp mô hình "Bình dân học vụ số" tại các địa phương sẽ giúp cán bộ, hội viên được hướng dẫn trực tiếp theo phương thức cầm tay chỉ việc, dễ hiểu và dễ làm. Các nội dung trang bị kỹ năng số và an toàn mạng cũng sẽ được lồng ghép thường xuyên vào các buổi sinh hoạt chi hội để tạo hiệu ứng bền vững.

Chương trình thu hút hơn 200 hội viên, phụ nữ Thủ đô và hàng nghìn hội viên theo dõi qua sóng trực tiếp trên nền tảng số của Hội LHPN Việt Nam

Khép lại Ngày hội bằng không khí sôi nổi của tiểu phẩm truyền thông và phần tương tác trắc nghiệm kỹ năng số, sự kiện đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự nhập cuộc chủ động, tự tin của phụ nữ trong kỷ nguyên số. Khi được trang bị nhận thức đúng đắn và kỹ năng vững vàng, mỗi người phụ nữ sẽ không chỉ là một công dân số thông thái mà còn là điểm tựa an toàn, xây dựng không gian mạng văn minh cho gia đình và toàn xã hội.