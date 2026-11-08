Sôi động ngày hội kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Sự kiện Sport Day và Ngày hội kết nối có sự tham gia của học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An và Trường Tiểu học Quảng Yên - Phân hiệu Đông Lĩnh, mang đến không gian giao lưu sôi nổi, gắn kết tình cảm giữa hai nhà trường.

Thông qua các hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật và trò chơi dân gian, sự kiện góp phần nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sự tự tin, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Những màn biểu diễn góp phần tạo nên không khí trẻ trung, náo nhiệt tại sự kiện

Với chủ đề “The Alchemy of Vestiges – Tiếp cổ khai tân”, sự kiện hướng đến hành trình kế thừa và làm mới di sản bằng tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối, lan tỏa những giá trị văn hóa trong thời đại hội nhập.

Tại chương trình, học sinh hai trường cùng tham gia nhiều hoạt động phong phú như thi nhảy cổ vũ, biểu diễn thời trang, nhảy bao bố, kéo co nữ và giao lưu trò chơi dân gian.

Các phần thi diễn ra trong không khí hào hứng, náo nhiệt với sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và học sinh. Những màn trình diễn trẻ trung, phần tranh tài sôi nổi cùng tiếng cười, những tràng pháo tay tạo nên một ngày hội đầy màu sắc.

Qua từng hoạt động, các em có cơ hội thể hiện năng khiếu, sự khéo léo, tinh thần đồng đội và bản lĩnh; đồng thời làm quen, kết bạn, chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt, các trò chơi dân gian giúp học sinh tiếp cận những nét đẹp văn hóa truyền thống bằng hình thức gần gũi, sinh động.

Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An Nguyễn Thị Nhiếp mong muốn các em không chỉ có một ngày hội vui tươi mà còn học được những điều ý nghĩa, đó là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lòng dũng cảm, biết hợp tác, sẻ chia và trân trọng những người bạn mới.

Đối với học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp nhấn mạnh, ngôi trường các em đang theo học không chỉ có bề dày thành tích, truyền thống hiếu học mà còn có một lịch sử được viết nên bằng biết bao nghĩa tình.

Vì vậy, mỗi học sinh cần biết tự hào, trân trọng và tiếp nối những giá trị ấy bằng chính cách sống, hành động và các hoạt động thiết thực của mình.

Qua đó, Sport Day và Ngày hội Kết nối góp phần xây dựng môi trường học đường năng động, thân thiện, giúp học sinh phát triển thể chất, kỹ năng giao tiếp, khả năng hợp tác và ý thức trách nhiệm.

Đồng thời, việc kết hợp các hoạt động thể thao với trải nghiệm văn hóa còn góp phần bồi đắp tình yêu di sản, kết nối học sinh các cấp học và lan tỏa những giá trị nhân văn.