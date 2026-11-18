Đa sắc màu văn hóa ở Pù Luông

Sáng 18/11, dòng người từ nhiều ngả đường đổ về bản Đôn, xã Pù Luông (Thanh Hóa) khi Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 bắt đầu. Giữa không gian núi rừng xanh mướt, không khí lễ hội trở nên náo nhiệt với những gian hàng sản vật địa phương, sắc màu trang phục truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng cao.

Tại khu vực tổ chức ngày hội, du khách có dịp trải nghiệm chợ phiên vùng cao, khám phá các sản vật, thưởng thức ẩm thực bản địa và tham quan những gian hàng giới thiệu, bày bán sản phẩm thủ công truyền thống. Những bộ trang phục đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số xứ Thanh cũng được giới thiệu, góp thêm sắc màu cho không gian lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng thăm các gian hàng phiên chợ vùng cao tại Pù Luông.

Phiên chợ vùng cao với nhiều sản vật mang đậm văn hóa truyền thống của người bản địa.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử cùng những trò diễn dân gian. Qua âm nhạc, trang phục và các hình thức diễn xướng truyền thống, những nét văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ có dịp đến gần hơn với du khách.

Hòa mình vào không khí ngày hội, chị Hồng Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết, thời tiết thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng cùng các hoạt động đậm bản sắc khiến chuyến đi trở nên thú vị. "Tôi thích được hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu văn hóa truyền thống và thưởng thức những món ăn bản địa", chị chia sẻ.

Mỗi gian hàng đều giới thiệu các đặc sản của từng địa phương.

Theo UBND xã Pù Luông, ngày hội được tổ chức với chủ đề "Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh". Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị, địa phương trong khu vực tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Không chỉ là dịp để người dân trình diễn, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, ngày hội còn mở ra cơ hội kết nối các sản phẩm bản địa với thị trường du lịch. Những món ăn truyền thống, nông sản và sản phẩm thủ công được giới thiệu trực tiếp tới du khách, góp phần tạo thêm đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Người dân có dịp quảng bá sản phẩm OCOP đến du khách thông qua lễ hội.

Pù Luông hiện có nhiều không gian du lịch cộng đồng hấp dẫn như bản Đôn, bản Kho Mường, phố Đoàn và khu vực đỉnh Pù Luông. Liền kề là xã Cổ Lũng với những điểm đến giàu tiềm năng như thác Hiêu, bản Son - Bá - Mười, suối Nủa cùng hệ thống bản làng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Pù Luông được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Lũng Niêm, Thành Lâm và Thành Sơn, có diện tích 81,71 km2, dân số khoảng 9.500 người. Trên địa bàn hiện có 64 cơ sở lưu trú lớn, nhỏ, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

Trình diễn trang phục các dân tộc tại Pù Luông.

Sự phát triển của du lịch cộng đồng đang tạo thêm sinh kế cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm và tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công. Cùng với đó, việc đón khách cũng thúc đẩy các bản làng chú trọng giữ gìn cảnh quan, nhà ở truyền thống và những phong tục, tập quán đặc trưng.

Đua thuyền ở bản Mạ

Không khí lễ hội hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa đến nhiều địa phương miền núi phía Tây Thanh Hóa. Tại xã Thường Xuân, Lễ hội đua thuyền - Mừng cơm mới được tổ chức ở khu du lịch cộng đồng bản Mạ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Lễ hội đua thuyền diễn ra sôi nổi ngày 18/11 tại bản Mạ, xã Thường Xuân.

Trên dòng nước, các đội thuyền tranh tài trong tiếng cổ vũ náo nhiệt của người xem hai bên bờ. Những mái chèo liên tục rẽ nước, đưa các đội đua tiến về phía trước, tạo nên không khí tưng bừng giữa không gian bản làng.

Không đơn thuần là hoạt động vui chơi, đua thuyền còn gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và niềm vui sau mùa thu hoạch. Lễ hội Mừng cơm mới là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên, đất trời, đồng thời gìn giữ những phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ.