Sôi động ngày hội của sinh viên báo chí: Tôn vinh tài năng, kết nối sức trẻ

Tham dự chương trình có lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các nhà báo, chuyên gia trong lĩnh vực báo chí - truyền thông; cùng đại diện các đơn vị tài trợ, khách mời và đông đảo sinh viên.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI năm 2026. (Nguồn: BTC)

Phát biểu tại lễ trao giải, PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khẳng định: Từ một sân chơi nghiệp vụ dành cho sinh viên, đến hôm nay, giải Báo chí Sóng trẻ đã từng bước khẳng định vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của mình, trở thành một trong những hoạt động chuyên môn giàu bản sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Qua các mùa giải, chương trình không chỉ khuyến khích tinh thần sáng tạo, khát vọng dấn thân mà còn góp phần gắn kết kiến thức trên giảng đường với thực tiễn nghề nghiệp, bồi đắp trách nhiệm xã hội cho những người làm báo tương lai.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh, nghề báo không chỉ được học từ sách vở mà còn từ cuộc sống, những câu chuyện của con người và các vấn đề xã hội. Việc sinh viên trực tiếp tìm hiểu thực tế, thực hiện tác phẩm và đưa sản phẩm đến với công chúng là trải nghiệm đáng quý, giúp các em tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành trên hành trình theo đuổi nghề nghiệp. Ban tổ chức ghi nhận và biểu dương tinh thần sáng tạo, sự dấn thân dũng cảm cùng tư duy báo chí hiện đại, nhạy bén của các tác giả trẻ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI năm 2026. (Nguồn: BTC)

Đánh dấu mùa thứ 11, giải thưởng năm nay chính thức khởi động từ ngày 8/9, thu hút gần 500 lượt đăng ký dự thi ở tất cả các hạng mục bao gồm: báo in, báo ảnh, báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng điện tử, phim trẻ và dự án báo chí truyền thông. Ban giám khảo đã lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giải Tương tác.

Tiếp nối lễ trao giải là chương trình chào tân sinh viên khóa 46 – IJC Festival 2026 với chủ đề “STARISE”. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những vì sao đang lớn lên và hội tụ, “STARISE” gửi gắm thông điệp về hành trình trưởng thành của mỗi tân sinh viên khi bước vào môi trường đại học. Mỗi người mang một cá tính, màu sắc và khát vọng riêng; khi được nuôi dưỡng và kết nối, những nét riêng ấy sẽ góp phần tạo nên một tập thể gắn kết, bản lĩnh và giàu sức sáng tạo.

Các tiết mục biểu diễn tại IJC Festival 2026 mang đến không khí trẻ trung, nhiệt huyết cho đêm hội chào tân sinh viên khóa 46. (Nguồn: BTC)

Chương trình có sự góp mặt của hai nghệ sĩ khách mời là Vũ. và Orange, cùng các tiết mục biểu diễn do các bạn sinh viên dàn dựng và thể hiện. Không chỉ mang đến không gian âm nhạc sôi động, IJC Festival 2026 còn tạo cơ hội để tân sinh viên giao lưu, kết nối, khám phá và khẳng định bản thân trong môi trường đại học.

Nam ca sĩ Vũ. mang đến những tiết mục biểu diễn đầy cảm xúc tại đêm nhạc hội IJC Festival 2026. (Nguồn: BTC)

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình đã khơi dậy và lan tỏa sức trẻ, sự tài năng của sinh viên viện Báo chí - Truyền thông nói riêng cũng như Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung.