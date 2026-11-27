Đặc biệt, du khách có thể khám phá nét riêng của mỗi điểm đến qua những câu chuyện và đời sống thường ngày của người dân bản địa.

* Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Khởi động cho chiến dịch quảng bá điểm đến là Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest” từ ngày 4 - 12/12/2026.

Điểm nhấn của sự kiện là Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 9 diễn ra từ ngày 4 - 6/12/2026 dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên (bao gồm vận động viên quốc tế và vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố). Để vận động viên và người thân có thêm lựa chọn cho những ngày sau giải, Ban Tổ chức mùa giải năm nay đã vận động các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhiều gói ưu đãi riêng cho nhóm khách này; đồng thời các điểm đến của Thành phố cũng được giới thiệu ngay tại Làng Marathon và khu vực về đích.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 9 là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển thể dục, thể thao và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", thúc đẩy ngày càng nhiều người dân tham gia rèn luyện thể chất và hình thành lối sống năng động. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đánh giá cao những đổi mới của mùa giải năm nay, từ việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế đến nâng cao trải nghiệm thi đấu của vận động viên, từ đó nâng cao thành tích marathon tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch đầu tàu của cả nước.Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Hướng tới chiến dịch quảng bá điểm đến, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn giới thiệu đa dạng hành trình trải nghiệm từ khu vực ven sông Sài Gòn - nơi giới thiệu ẩm thực, làng nghề và biểu diễn Việt phục… cho đến phường Bình Dương tìm hiểu đặc sản, sản phẩm OCOP, hoặc phường Vũng Tàu để khám phá văn hóa biển. Cụ thể, Sở Du lịch Thành phố vừa tổ chức chương trình khảo sát, trải nghiệm sản phẩm mang chủ đề “Về đất Thủ - Di sản và làng nghề xưa” mang giá trị di sản và sức sống của các làng nghề truyền thống lâu đời vào chuỗi cung ứng và hệ sinh thái du lịch Thành phố.

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch và phát triển sản phẩm (Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh), thông hoạt động thực tế như trải nghiệm ẩm thực, khảo sát chợ Thủ Dầu Một, phố đi bộ Bạch Đằng cùng chương trình giao lưu, chuyến khảo sát mở ra nhiều cơ hội liên kết, xây dựng các tuyến du lịch văn hóa, làng nghề đặc trưng phục vụ du khách trong mùa du lịch cuối năm và thời gian tới. Điển hình, tại phường Chánh Hiệp, đoàn khảo sát quy trình chế tác nghề sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp, tham quan Đình thần Tương Bình Hiệp và cầu Rồng Lu. Ngoài ra, chương trình tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp trải nghiệm kỹ thuật tạo hình, nung lu thủ công tại lò lu Việt Long; chiêm ngưỡng nghệ thuật chế tác gốm sứ hiện đại tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long (phường Thuận An) và không gian mộc mạc, đậm chất hoài niệm của Vườn Nhà Gốm Lái Thiêu.

Đặc biệt, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phát sóng TVC “Vibrant Ho Chi Minh City #MoreVibrantThanEver” (tạm dịch “Thành phố Hồ Chí Minh #Sống động từng trải nghiệm #Sống động hơn bao giờ hết”) trên truyền hình và các nền tảng số của CNN, Discovery, Asian Food Network tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, từ ngày 20/11 - 20/12/2026. TVC “Vibrant Ho Chi Minh City #MoreVibrantThanEver” hướng đến mở rộng nhận thức của du khách quốc tế về thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như mang đến góc nhìn rộng mở hơn về Thành phố - một điểm đến đa sắc, giàu trải nghiệm và không ngừng chuyển mình.

* Kích cầu cuối năm với 156 chương trình và gói ưu đãi

Thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tổng thu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong 11 tháng của năm 2026 đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 416 tỷ đồng so với chỉ tiêu cả năm. Thành phố đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% và gần 47,6 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,39%. Để tiếp tục đà tăng trưởng này, đợt kích cầu cuối năm của Thành phố có 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình và gói ưu đãi. Trong đó, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm từ 20 - 48% giá phòng niêm yết; cộng đồng doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour từ 200.000 đồng mỗi khách…

Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến ưu tiên của du khách. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN.

Sở Du lịch sẽ phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hệ thống bán lẻ… kết nối tour, dịch vụ lưu trú với chương trình kích cầu cuối năm “Shopping Season in Vibrant HCMC”. Qua đó, du khách đến Thành phố dịp lễ hội có thể kết hợp tham quan, ăn uống và mua sắm trong cùng chuyến đi; mở rộng cơ hội đón khách cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong mùa cao điểm. Đồng thời, hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh còn được làm nên bởi tinh hoa làng nghề, chiều sâu văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình đánh giá, ngành du lịch Thành phố đã vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn một tháng cao điểm phía trước. Sở kỳ vọng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm tiếp tục thu hút thêm du khách, khuyến khích khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cho lưu trú, ẩm thực, tham quan, mua sắm. Sức mua của du khách trong mùa cao điểm sẽ góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; qua đó nâng mức đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.