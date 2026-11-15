Sôi động Liên hoan dân vũ thể thao phường Mường Thanh

Tiết mục dân vũ trình diễn tại Liên hoan nhảy dân vũ - dân vũ thể thao.

Các đội tham gia biểu diễn theo hình thức tập thể, với gần 60 tiết mục nhảy dân vũ, dân vũ thể thao, mỗi tiết mục có thời lượng từ 3 phút 30 giây đến 5 phút. Nội dung bài biểu diễn được lựa chọn đa dạng, truyền tải những thông điệp tích cực, tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Tiết mục của nhóm nhảy Zumba kid Lê Hoài.

Trên nền nhạc sôi động, các vũ điệu được thể hiện nhịp nhàng, uyển chuyển, khi mạnh mẽ, khỏe khoắn, lúc mềm mại, duyên dáng. Sự phối hợp đồng đều giữa các thành viên cùng tinh thần biểu diễn tự tin đã tạo nên không khí hào hứng, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, trang phục biểu diễn đẹp mắt.

Liên hoan là dịp để các câu lạc bộ, nhóm nhảy gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện dân vũ, dân vũ thể thao tại cơ sở. Qua đó, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Ngày hội Ẩm thực phường Mường Thanh năm 2026.