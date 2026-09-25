Sôi động Lễ rước đèn 'Đêm hội Trăng Rằm' bên hồ Hoàn Kiếm

Đêm hội Trăng Rằm, là chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa "Lưu Trăng Phố cổ 2026". Đây là năm thứ hai lễ rước Trung thu được tổ chức, tiếp tục mang không khí Tết Trung thu truyền thống đến với người dân, thiếu nhi và du khách tại không gian trung tâm của Thủ đô.

Điểm mới nổi bật của chương trình năm nay là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp chiêm ngưỡng những tác phẩm đèn Trung thu do các họa sĩ, nghệ nhân đến từ nhóm Thong dong, Của Nả, The Anam… phục dựng và chế tác.

Với một hệ thống đèn lồng và các đồ chơi phong phú, đa dạng từ kiểu dáng đến chất liệu, mỗi tác phẩm vừa mang vẻ đẹp thị giác, vừa thể hiện sự công phu trong tư duy sáng tác và kỹ thuật phục dựng của nghệ thuật thủ công truyền thống.

Một số hình ảnh trong Lễ rước đèn "Đêm hội Trăng Rằm" bên Hồ Hoàn Kiếm

Đặc biệt, trong Lễ rước đêm hội Trăng Rằm năm nay mô hình Tháp Bút – Đài Nghiên sẽ được rước trang trọng trong đoàn - gắn với không gian Hồ Gươm và biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Hà Nội. Hình ảnh Tháp Bút – Đài Nghiên cùng mô hình ông Tiến sĩ giấy tạo nên một điểm nhấn giàu ý nghĩa, tôn vinh những giá trị học hành, tri thức và ước vọng tốt đẹp của người Việt. Sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, các sản phẩm thủ công và sự tham gia của cộng đồng tạo nên một lễ hội Trung thu giàu màu sắc, gần gũi và hấp dẫn.

Một số hình ảnh trong Lễ rước đèn "Đêm hội Trăng Rằm" bên Hồ Hoàn Kiếm

Lễ rước "Đêm hội Trăng Rằm" còn đưa những giá trị văn hóa, những hình ảnh và sản phẩm Trung thu truyền thống từ các không gian di sản đến với cộng đồng trong một sinh hoạt văn hóa quy mô lớn tại trung tâm Thủ đô.

Qua đó, tạo nên một điểm hẹn văn hóa về đêm, nơi người dân và du khách cùng trải nghiệm không khí Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, nghệ thuật trình diễn và các sản phẩm thủ công truyền thống.

Lễ rước không chỉ mang đến một đêm hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để người dân và du khách gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sản phẩm thủ công truyền thống.

Đây cũng là một hoạt động góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng, tăng sức hấp dẫn của không gian hồ Hoàn Kiếm và quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội đến với du khách./.