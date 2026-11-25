Tối 24/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa"

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa” tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới - Ảnh: Trường Nhật

Chương trình được kết nối với điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà. Đây là dấu mốc khởi đầu cho chuỗi chương trình Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng, với lộ trình gồm 14 kỳ.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị là vùng đất đặc biệt - nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hiếm có; nơi mỗi địa danh, mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những dấu ấn sâu đậm trong tâm thức dân tộc.

Chính sự giao thoa giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chiều sâu của lịch sử, sự đa dạng của văn hóa và nghĩa tình của con người đã làm nên một Quảng Trị khác biệt – một vùng đất không chỉ để đến tham quan, mà còn để cảm nhận, trải nghiệm và lưu giữ những ký ức khó quên.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 được tổ chức trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng mở hơn, tiềm năng và cơ hội lớn hơn được cộng hưởng cùng khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

"Đây không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc của quê hương; mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng thị trường du lịch, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng Quảng Trị", ông Hoàng Nam cho hay.

Diễn ra từ ngày 24 đến 30/11, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 sẽ mang đến những không gian lễ hội đa sắc màu với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, trải dài từ miền biển phía Đông đến đại ngàn Trường Sơn phía Tây, kết nối các trung tâm đô thị, các vùng di sản và những địa danh lịch sử.

Đến với Tuần Văn hóa - Du lịch lần này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế "Bay trên quê hương thanh bình" với những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên bầu trời Quảng Trị; trải nghiệm các hoạt động thể thao, giải trí trên sông Nhật Lệ, khám phá những đồi cát, những cung đường tuyệt đẹp của Trường sơn, Phong Nha, Khe Sanh…; đón bình minh, săn mây giữa không gian của những rừng Phong đang vào mùa thay lá và những cánh đồng điện gió bạt ngàn của miền Tây.

Pháo hoa kết hợp với màn đồng diễn của các em học sinh tạo nên không khí sôi động tại phường Nam Đông Hà - Ảnh: Trường Nhật

Nay sau phát biểu khai mạc, tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa" được dàn dựng công phu với 3 chương: "Linh thiêng vùng đất lửa", "Rực rỡ miền kỳ quan" và "Khát vọng Quảng Trị", tái hiện chiều sâu lịch sử, tôn vinh những giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc, đồng thời khắc họa khát vọng phát triển của quê hương Quảng Trị trong giai đoạn mới.

Cùng thời điểm, tại phường Nam Đông Hà, đông đảo người dân và du khách cũng được hòa mình vào không khí vui tươi, sôi nổi, thắm tình đoàn kết thông qua các hoạt động cộng đồng đặc sắc như: Trình diễn trống hội, Lân – Sư – Rồng, trình diễn áo dài, vũ điệu đường phố. Đặc biệt, màn đồng diễn với sự tham gia của gần 1.000 học sinh đến từ các trường học trên địa bàn phường Nam Đông Hà góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tình yêu quê hương.

Khép lại đêm khai mạc là màn pháo hoa rực rỡ, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách, đồng thời mở ra kỳ vọng về hành trình phát triển mới, năng động và giàu bản sắc của quê hương Quảng Trị.