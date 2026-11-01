Sôi động Lễ hội Halloween năm 2026

Chương trình thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của lễ hội là Hội thi Tiếng Anh video clip “Câu chuyện Halloween - Halloween Stories”.

Thông qua những câu chuyện được thể hiện bằng Tiếng Anh, các cá nhân, tập thể dự thi có dịp phát huy khả năng ngoại ngữ, kỹ năng trình bày và sự sáng tạo. Kết quả, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho những sản phẩm xuất sắc.

Sôi động các tiết mục văn nghệ, vũ điệu Halloween.

Bên cạnh đó, không khí đêm hội thêm sôi động với các tiết mục văn nghệ, trình diễn vũ điệu Halloween và hóa trang thành những nhân vật mang màu sắc huyền bí. Các màn biểu diễn được dàn dựng sáng tạo, mang đến sân chơi nghệ thuật vui tươi, hấp dẫn cho người tham gia.

Thông qua lễ hội, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh mong muốn tạo điều kiện để các em giao lưu, trải nghiệm, thể hiện năng khiếu, rèn luyện kỹ năng và tìm hiểu thêm những nét văn hóa đặc trưng của Lễ hội Halloween, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi.