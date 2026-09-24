Sôi động không khí tranh tài tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 đang bước vào những ngày tranh tài sôi động tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Hơn 1.400 thí sinh đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hội tụ, tranh tài ở 64 nghề, tạo nên một sân chơi nghề nghiệp quy mô quốc tế, nơi năng lực, kỹ năng và khả năng thích ứng với yêu cầu mới được thể hiện qua từng phần thi.

Không khí tại các khu vực thi diễn ra khẩn trương, tập trung. Mỗi thí sinh đều phải vận dụng kiến thức, kỹ năng nghề và sự chính xác để hoàn thành những yêu cầu đặt ra trong từng nội dung.

Tại kỳ thi năm nay, đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề. Đây là dịp để các thí sinh Việt Nam kiểm chứng năng lực nghề nghiệp trong môi trường cạnh tranh quốc tế, đồng thời giao lưu, học hỏi từ các đoàn tham dự.

Với quy mô 64 nghề, kỳ thi phản ánh sự đa dạng của lĩnh vực kỹ năng nghề, đồng thời mở ra cơ hội để các đoàn tham dự quan sát, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế.

Mỗi nghề có những yêu cầu riêng, song điểm chung được thể hiện rõ qua các phần thi là đòi hỏi thí sinh phải làm chủ kiến thức, thao tác thành thạo và xử lý công việc chính xác.

Trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi, kỹ năng nghề ngày càng gắn chặt với khả năng sử dụng và làm chủ công nghệ.

Chính vì vậy, kỳ thi không chỉ là nơi những kỹ năng được kiểm chứng mà còn là không gian để người trẻ học hỏi cách tiếp cận nghề nghiệp từ các quốc gia khác.

Qua từng phần thi, những khác biệt về phương pháp đào tạo, thực hành và tổ chức công việc được thể hiện trực tiếp, tạo điều kiện để các đoàn cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

Từ sân chơi này, thông điệp về phát triển kỹ năng nghề càng được thể hiện rõ: trong một thế giới mà công nghệ không ngừng thay đổi, người lao động không chỉ cần có kiến thức mà còn phải có năng lực thực hành và khả năng thích ứng.

Làm chủ công nghệ đi cùng làm chủ kỹ năng trở thành yêu cầu quan trọng để người trẻ tự tin bước vào môi trường nghề nghiệp hiện đại.

Với các thí sinh, hành trình tại Thượng Hải là cơ hội để thử sức, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm.

Với mỗi quốc gia, đây cũng là dịp để nhìn rõ hơn yêu cầu của kỹ năng nghề trong bối cảnh công nghệ và thị trường lao động không ngừng thay đổi.