Sôi động không khí giao lưu văn hóa tại Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. (Ảnh: CÔNG VINH)

Lễ hội nằm trong chuỗi hoạt động đối ngoại của thành phố chào mừng 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975-23/9/2026) và 15 năm Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức (11/10/2011-11/10/2026).

Là chương trình được tổ chức thường niên, lễ hội là dịp để những người Việt Nam đã từng có thời gian sinh sống, làm việc và học tập tại Đức có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm của mình với bạn bè Đức, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Du khách trải nghiệm lễ hội. (Ảnh: CÔNG VINH)

Diễn ra từ ngày 22-24/10 từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ hằng đêm tại địa điểm 83-85-87 Trần Phú (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), lễ hội với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn như: Nghi thức “Khui thùng bia khai mạc” mở màn lễ hội; thưởng thức tinh hoa bia Đức và đại tiệc ẩm thực Á-Âu; trình diễn trang phục truyền thống “Sắc màu Việt-Đức” và các hoạt động mang không khí lễ hội theo phong cách Bavaria hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm thú vị và nhiều cung bậc cảm xúc đến người tham dự.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Huỳnh Thị Thanh An cho biết, sau các kỳ tổ chức thành công vào các năm 2019, 2023, 2024 và 2025, đây là lần thứ 5 Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng được tổ chức với quy mô hoành tráng.

"Đến với Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2026, chúng ta không chỉ cùng nhau thưởng thức những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của nước Đức, mà còn hòa mình vào không gian rộn ràng của tình bằng hữu - nơi sự ấm áp, kết nối và sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của sự kiện và lễ hội, một điểm đến an toàn, hấp dẫn và mến khách", bà Huỳnh Thị Thanh An chia sẻ.

Không gian Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Tại thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, nhiều hoạt động đối ngoại và xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác Đức được đẩy mạnh.

Hằng năm, thành phố đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của thành phố. Thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều đoàn của lãnh đạo thành phố, cộng đồng doanh nghiệp sang Đức xúc tiến đầu tư, kết nối thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại,...

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có khoảng 24 dự án FDI của Đức với tổng vốn đăng ký khoảng 233,3 triệu USD. Các dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện ô-tô, sản phẩm nhựa, dệt may và dịch vụ phần mềm.

Thông qua chương trình sẽ góp phần vào việc thúc đẩy kích cầu du lịch, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng trở thành thành phố của những sự kiện, lễ hội; là điểm đến an toàn, hấp dẫn và mến khách.