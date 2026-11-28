Sôi động không khí giải chạy Kun Marathon 2026 tại Hà Nội
Sáng 28.11, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), các vận động viên nhí từ 6–10 tuổi tham gia Kun Marathon 2026 với đường chạy khoảng 1km kết hợp nhiều thử thách vượt chướng ngại vật. Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã đưa trẻ đến chuẩn bị, khởi động trước giờ xuất phát. Sự góp mặt của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cùng các khách mời cũng góp phần tạo nên không khí hào hứng cho ngày hội.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/soi-dong-khong-khi-giai-chay-kun-marathon-2026-tai-ha-noi.html