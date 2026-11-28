Không chỉ có sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trên miền Cao nguyên đá, vùng đất Phong Quang còn níu chân du khách bởi những sắc màu văn hóa truyền thống và trải nghiệm đời sống cộng đồng. Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ II năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28 và 29.11 tại phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), là dịp để những giá trị ấy được giới thiệu và lan tỏa rộng rãi.