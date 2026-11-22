Là vùng đất anh hùng cách mạng trong kháng chiến; bà con xã Bảo Lâm 4 đồng lòng, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc. Mùa này, khi cà phê chín đỏ trên cây, cũng là lúc người dân mở hội cồng chiêng để thể hiện tinh thần đoàn kết cùng nhau phát triển.