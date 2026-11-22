Sôi động không gian trải nghiệm làng nghề nón Chuông giữa lòng Thủ đô
Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, không gian trải nghiệm các làng nghề truyền thống tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật giữa bức tranh thủ công mỹ nghệ đa sắc màu, gian hàng nón làng Chuông (Hà Nội) mang đến một sức hút đặc biệt. Không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng những sản phẩm truyền thống, khách tham quan tại đây còn được trực tiếp hóa thân thành những người thợ thủ công qua hoạt động trải nghiệm vẽ trang trí trên nón lá.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/soi-dong-khong-gian-trai-nghiem-lang-nghe-non-chuong-giua-long-thu-do-1767149.html