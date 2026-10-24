Sôi động không gian Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

Trong hai ngày 24 và 25/10/2026, Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 chính thức diễn ra tại tuyến đường đôi sau Đại sứ quán Hàn Quốc (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Sự kiện do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và nằm trong chuỗi dự án Korea Season 2026.

Không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu

Ghi nhận thực tế, không gian lễ hội năm nay quy tụ khoảng 40 gian hàng trưng bày, quảng bá toàn diện các lĩnh vực từ văn hóa truyền thống, du lịch, ẩm thực cho đến các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao từ Hàn Quốc.

Người dân Thủ đô tham quan, trải nghiệm các gian hàng văn hóa và sản phẩm Hàn Quốc. (Ảnh: Thảo Tâm)

Tại không gian trải nghiệm, người dân và du khách được tham quan chuỗi gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, chụp ảnh lưu niệm cùng các mô hình mascot nhân vật Hàn Quốc ngộ nghĩnh, đồng thời tìm hiểu nét đặc trưng trong văn hóa du lịch đêm của các thành phố nổi tiếng như Busan, Tongyeong, Yeosu, Jeonju.

Người dân và các em nhỏ thích thú check-in cùng các mô hình mascot trang phục truyền thống Hàn Quốc tại lễ hội. (Ảnh: Thảo Tâm)

Khu vực ẩm thực luôn duy trì không khí nhộn nhịp với khoảng 18 gian hàng giới thiệu chuỗi món ăn đường phố quen thuộc như: tteokbokki, kimbap, chả cá, gà rán... Sự kết hợp giữa nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của hai quốc gia đã mang đến không gian thưởng thức ẩm thực gần gũi, thu hút nhiều gia đình và giới trẻ.

Khu vực gian hàng ẩm thực và thực phẩm đóng gói thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, thưởng thức. (Ảnh: Thảo Tâm)

Điểm nhấn tương tác nổi bật tại sự kiện là khu vực "Đấu trường trò chơi dân gian Việt - Hàn". Các trò chơi truyền thống của hai nước được thiết kế theo hình thức thi đấu tập thể, thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh tham gia trải nghiệm.

Đông đảo phụ huynh và trẻ em hào hứng tham gia chương trình giao lưu "Đại hội mùa thu - Đấu trường trò chơi dân gian Việt - Hàn" trên sân khấu chính. (Ảnh: Thảo Tâm)

Dấu ấn từ các chương trình nghệ thuật đặc sắc

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu chính là tâm điểm thu hút người xem. Công chúng Thủ đô được thưởng thức các tiết mục trình diễn võ thuật Taekwondo khỏe khoắn cùng màn hòa tấu nhạc cụ truyền thống Samulnori tràn đầy năng lượng.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống Samulnori mở màn sôi động trên sân khấu chính của lễ hội. (Ảnh: Thảo tâm)

Đặc biệt, màn trình diễn nghệ thuật đi trên dây truyền thống Hàn Quốc (Jultagi) - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do các nghệ nhân trình diễn đã mang lại trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả.

Nghệ thuật đi trên dây truyền thống Jultagi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thu hút đông đảo du khách theo dõi. (Ảnh: Thảo Tâm)

Đội hình võ sinh Taekwondo giao lưu và ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm tại sự kiện. (Ảnh: Thảo Tâm)

Vào khung giờ chiều tối, không gian lễ hội tiếp tục bùng nổ với đêm nhạc K-Liveband Festival. Chương trình có sự góp mặt của nhiều band nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Việt Nam như QWER, Mijinee, DjembeCola, Touched, Silica Gel, Màu Nước Band, Hoàng Dũng..., mang tới cho khán giả trẻ một không gian âm nhạc đương đại sôi động.

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 không chỉ mang đến không gian giải trí hấp dẫn trong dịp cuối tuần mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.