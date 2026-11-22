Dự lễ khai mạc có nhà báo Phan Việt Hùng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; Nhà giáo Hồ Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn – đơn vị đăng cai; ông Đinh Quang Ngọc, Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội; ông Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng phòng Phát triển Thương hiệu Công ty Cổ phần Động Lực, cùng đại diện các nhà trường, thầy cô giáo, huấn luyện viên, phụ huynh và các cầu thủ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phan Việt Hùng nhấn mạnh Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội – Cúp Nestlé MILO là một trong những sân chơi thể thao tiêu biểu do Báo TNTP&NĐ phối hợp tổ chức liên tục suốt 20 năm qua. Chặng đường ấy ghi dấu sự phát triển của giải đấu, phong trào bóng rổ học đường và sự tham gia ngày càng đông đảo của các trường học, thầy cô giáo, học sinh Thủ đô.

Nhà báo Phan Việt Hùng cảm ơn Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, Công ty Cổ phần Động Lực, Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn cùng các đơn vị, cá nhân đã đồng hành với giải. Ông cũng cho biết, từ năm 2027, sự hợp tác giữa Nestlé MILO và NBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ) sẽ mở thêm cơ hội để trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận bóng rổ, phát triển kỹ năng và xây dựng lối sống năng động với tinh thần “Làm được cùng nhau”.

Đại diện đơn vị đăng cai, Nhà giáo Hồ Hồng Anh bày tỏ niềm vui khi chào đón 32 đội bóng nam, nữ xuất sắc về tranh tài trong hai ngày 21 và 22/11. Cô khẳng định nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp; đồng thời chúc các đội thi đấu tự tin, đoàn kết và fair-play.

Sau 142 trận đấu vòng loại, 32 đội gồm 16 đội nam và 16 đội nữ đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết. Những trận đấu trong hai ngày tới hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, pha bóng đẹp và khoảnh khắc đáng nhớ cho các cầu thủ, cổ động viên.