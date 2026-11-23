Trang trí món ăn tại Hội thi

Hội thi quy tụ 15 đội liên quân đến từ các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, trường học và các thôn trên địa bàn xã. Theo thể lệ, mỗi đội gồm 6 thành viên có thời gian 90 phút để chế biến và trang trí một mâm cơm gia đình gồm 5 món dành cho 10 người ăn.

Các tác phẩm dự thi không chỉ đòi hỏi nguyên liệu tươi sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn phải trình bày đẹp mắt, sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Sau khi hoàn thành, đại diện từng đội thực hiện phần thuyết trình ngắn gọn về ý nghĩa các món ăn để Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm 100.

Các món ăn đậm vị đặc trưng xã Cam Lâm

Phát biểu tại Hội thi, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lâm nhấn mạnh: Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giới thiệu những sản vật đặc trưng, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Cam Lâm thân thiện, hiếu khách.

Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng nhau tạo nên một bức tranh văn hóa ẩm thực phong phú và đậm đà bản sắc.

Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu, không khí tại khu vực thi diễn ra khẩn trương và hào hứng. Dưới bàn tay khéo léo của các thành viên, nhiều đặc sản trứ danh của vùng đất Cam Lâm đã được nâng tầm thành những mâm cỗ nghệ thuật.

Ban Giám khảo chấm phần thuyết trình về món ăn

Mang đến Hội thi thực đơn phong phú gồm 6 món đặc sản quê hương như: gỏi bưởi, sứa mắm nhĩ, tôm ôm trái dừa, xôi cua, cà ri gà và chè long nhãn hạt sen, chị Châu Bích (đại diện Liên quân khối trường Mầm non Cam Lâm) chia sẻ sự hào hứng khi được giới thiệu tinh hoa ẩm thực địa phương đến mọi người.

Trong khi đó, chọn xoài – loại trái cây biểu tượng của vùng đất Cam Lâm làm nguyên liệu chủ đạo, chị Lê Thị Thúy Vân (Liên quân 2 – Trường THCS Cam Lâm) bày tỏ: "Đến với hội thi với rất nhiều cảm xúc, đội chúng tôi mong muốn thông qua những món ăn đặc sản chế biến từ xoài để gửi gắm tình cảm, nét đẹp văn hóa và niềm tự hào về ẩm thực quê hương đến với bạn bè, du khách".

Cùng chung niềm phấn khởi, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (Liên quân 4 – khối Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức xã hội và quân sự) cho biết, Hội thi là dịp quý báu để các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và đưa những món ăn dân dã, gần gũi với đời sống đến gần hơn với công chúng.

Các đội thi trổ tài chến biến món ăn

Đánh giá về sức lan tỏa của sự kiện, bà Lý Nguyệt Hà, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cam Lâm vui mừng cho biết hội thi đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách, qua đó góp phần quảng bá hiệu quả nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương.

Hội thi “Sắc màu văn hóa ẩm thực Cam Lâm” diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng đẹp về sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần gắn kết cộng đồng của người dân địa phương nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.