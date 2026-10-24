Sôi động Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại khu vực miền Nam

Đa dạng sản phẩm, thúc đẩy giao thương vùng miền

Từ ngày 23 - 28/10, tại Công viên Quảng trường Hòa Bình, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại khu vực miền Nam do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ kinh tế hợp tác tổ chức. Sự kiện thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, theo Quyết định số 3838/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Theo Ban tổ chức, hội chợ với hơn 150 gian hàng, quy tụ sản phẩm đặc trưng từ 30 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố. Hội chợ nhằm giúp khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm hàng hóa; kết nối với các doanh nghiệp, nhà phân phối lớn như Aeon, Go, Winmart, Lotte, Saigon Co.op,… nhằm liên kết sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại không gian hội chợ năm nay, một diện mạo rất sinh động của khu vực kinh tế tập thể. Đó là những sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề và hàng hóa đặc trưng của nhiều vùng miền. Người dân và du khách có thể tìm hiểu nhiều nhóm sản phẩm như nông sản, thực phẩm hữu cơ, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết bị và vật tư nông nghiệp…

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thăm gian hàng thủ công mỹ nghệ tại hội chợ.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phía sau mỗi sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến hay hàng hóa làng nghề không chỉ là năng lực sản xuất, mà còn là vùng nguyên liệu, sinh kế cộng đồng và nỗ lực đổi mới của các hợp tác xã.

“Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm. Quan trọng hơn, đây là một không gian kết nối thị trường thực chất, hợp tác xã gặp doanh nghiệp và hệ thống phân phối, người sản xuất gặp người tiêu dùng, sản phẩm được thị trường kiểm chứng. Những cuộc gặp gỡ này có thể mở ra các đơn hàng, hợp đồng và quan hệ hợp tác lâu dài”, bà Cao Xuân Thu Vân cho hay.

Đổi mới xúc tiến thương mại, nâng sức cạnh tranh

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Người tiêu dùng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, nguồn gốc, tiêu chuẩn, thương hiệu và trách nhiệm với môi trường. Công nghệ số và thương mại điện tử cũng làm thay đổi cách sản phẩm tiếp cận khách hàng. Điều đó đòi hỏi hợp tác xã phải điều chỉnh phương thức sản xuất, kinh doanh.

Các hợp tác xã tận dụng hội chợ để lắng nghe thị trường, tìm hiểu yêu cầu của người tiêu dùng và hệ thống phân phối, kết nối đối tác, học hỏi lẫn nhau. Từ đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, quản trị và thương hiệu.

“Thị trường không phải là khâu cuối của sản xuất. Thị trường phải trở thành điểm xuất phát cho quyết định sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã. Đây là sự thay đổi tư duy rất quan trọng”, bà Cao Xuân Thu Vân lưu ý.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội chợ.

Trong khuôn khổ hội chợ, các hoạt động hội nghị, kết nối giao thương cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu thị trường. Các đơn vị tham gia có cơ hội trao đổi, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao thương, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng miền và tăng cường liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể với cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống phân phối. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã tiếp cận trực tiếp tín hiệu thị trường, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu thực tế.