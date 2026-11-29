Đây là sân chơi thể thao bổ ích, giúp các em thiếu nhi rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, vừa là dịp để các thành viên trong gia đình cùng đồng hành, chia sẻ niềm vui và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Qua đó, giải chạy góp phần vun đắp tình cảm gia đình, khơi dậy niềm đam mê thể thao và lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng.

Các runner nhí khởi động kỹ trước khi bước vào chạy chính thức. Ảnh: An Nhơn

Với em Trần Quốc Hào (10 tuổi, phường Trảng Dài), chạy bộ đã trở thành hoạt động quen thuộc trong nhiều năm qua. Hào dần hình thành niềm yêu thích đối với môn chạy bộ qua những lần vui chơi, vận động cùng gia đình và tham gia các hoạt động thể thao.

Các em đã sẵn sàng bước vào đường chạy 2km. Ảnh: An Nhơn

Khi biết Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai có cự ly 2km dành cho thiếu nhi, em đã xin bố mẹ đăng ký tham gia.

Hào chia sẻ: Em muốn thử sức trên đường chạy để rèn luyện sức khỏe và có thêm những trải nghiệm vui cùng các bạn. Bố mẹ cũng khuyến khích em tham gia để trở nên năng động, biết kiên trì và tự tin vượt qua những thử thách.

Giải chạy bộ dành cho trẻ em chính thức diễn ra và nhận được sự chú ý của nhiều người. Ảnh: An Nhơn

Mục tiêu lớn nhất của Hào là hoàn thành cự ly 2km. Em muốn biết bản thân có thể chạy được bao xa, đồng thời học cách kiên trì khi gặp khó khăn. Đặc biệt, sự cổ vũ của bố mẹ và được chạy cùng nhiều bạn nhỏ sẽ là động lực để em cố gắng đến vạch đích. “Thể thao giúp cơ thể em khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần vui vẻ và việc học tập cũng tốt hơn. Qua các hoạt động thể thao, em còn có cơ hội làm quen với nhiều bạn mới, học cách đoàn kết, kiên trì và không bỏ cuộc khi gặp thử thách” - em Hào bộc bạch.

Nhiều phụ huynh dõi theo bước chạy của con em mình. Ảnh: An Nhơn

Em Hà Gia Hưng (7 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng lựa chọn cự ly 2km Kids và tỏ ra háo hức. Em cho biết: Khi biết giải năm có cự ly dành cho thiếu nhi, em mong muốn được tham gia để chạy cùng nhiều bạn nhỏ và thử sức với quãng đường 2km. Điều khiến Hưng mong đợi nhất là được chạy về đích trong niềm vui và nhận được sự cổ vũ của gia đình. Em không đặt nặng chuyện đạt giải thưởng mà chỉ muốn cố gắng hết sức để hoàn thành đường chạy. Với em, được tham gia một ngày hội thể thao lớn, gặp gỡ thêm bạn bè và có thêm những kỷ niệm đẹp đã là niềm vui lớn.

Nhiều phụ huynh dõi theo từng bước chạy của con em mình. Ảnh: An Nhơn

Các vận động viên nhí tranh đua quyết liệt ngay từ những bước chạy đầu tiên. Ảnh: An Nhơn

Tâm trạng háo hức được tham gia giải lần này cũng hiện diện rõ trong 2 anh em Lê Anh Khôi (13 tuổi) và Lê Anh Minh (9 tuổi) ở phường Bình Phước. Năm nay, cả 2 đồng hành trên cung đường 2km vì đây là cự ly vừa sức, phù hợp với khả năng vận động của các em. Quan trọng hơn, cả 2 có cơ hội cùng nhau chinh phục đường chạy và giao lưu với nhiều bạn nhỏ có chung sở thích.

Các em nhỏ được gia đình chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại giải. Ảnh: An Nhơn

Em Khôi cho biết: Em sẽ cố gắng hết sức, nhưng không đặt áp lực phải đạt thành tích cao. Điều em mong muốn là hoàn thành trọn vẹn cự ly 2km, nhận kỷ niệm chương và có thêm nhiều người bạn mới. Trong khi đó, Minh háo hức được chạy, được gặp gỡ các cô chú, anh chị và các bạn trong Câu lạc bộ Bình Phước Runners.

Các em lưu lại những tấm hình đẹp tại giải năm nay. Ảnh: An Nhơn

Khôi và Minh đều nhận thấy việc tập luyện thể thao thường xuyên mang lại nhiều lợi ích. Cơ thể trở nên dẻo dai, khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ và ít bị bệnh vặt. Sau những buổi vận động, các em cảm thấy thoải mái, tập trung hơn trong học tập. Từ trải nghiệm của mình, các em muốn gửi đến các bạn cùng trang lứa thông điệp là hãy dành nhiều thời gian cho những hoạt động ngoài trời. Điện thoại, tivi có thể mang đến nhiều điều thú vị, nhưng thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều hoạt động bổ ích đang chờ đón.