Sôi động Giải quần vợt hữu nghị 2026

Ngày 14-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Quần vợt Hữu nghị 2026 tại Cung Điền kinh Hà Nội, với sự tham gia của gần 100 tay vợt không chuyên đến từ các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Liên Hà

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, giải đấu tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Bà Trần Thị Phương nhấn mạnh, thể thao là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần hòa bình, hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Thông qua hoạt động giao lưu thể thao, các bên có thêm cơ hội xây dựng cầu nối hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng ở những nội dung thi đấu. Cụ thể, giải Nhất đôi nam lứa tuổi 51-60 thuộc về cặp vận động viên Bùi Văn Chín - Phan Anh Cường, Hội Hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội; giải Nhất đôi nam lứa tuổi 41-50 thuộc về cặp Phan Anh Quang - Đỗ Quốc Việt, cùng thuộc Hội Hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội.

Trao giải cho các vận động viên tham gia giải đấu. Ảnh: Liên Hà

Ở nội dung đơn nam lứa tuổi 41-50, vận động viên Matthew Jacobs, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, giành giải Nhất. Giải Nhất đôi nam nữ kết hợp lứa tuổi 41-50 thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Thái Ninh - Phạm Thị Hoa, Hội Hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức cũng trao giải Phong cách hữu nghị cho các vận động viên Mitsuru Hanizaki và Yuki Hanizaki (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam); Valery Krivorotov và Anna Krivorotov (Đại sứ quán Nga tại Việt Nam); Nguyễn Quang Khai và Phạm Quốc (Hội Hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội).