Sôi động giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026
Sáng 31/10, tại Sân Havana (Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, TP Hà Nội), báo Tiền Phong tổ chức giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và 35 năm báo Hoa học trò ra số báo đầu tiên (15/10/1991 - 15/10/2026).
Phát biểu khai mạc giải đấu, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, được sự đồng ý về chủ trương của Ban Biên tập, Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong phối hợp với một số đơn vị tổ chức giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026 – sân chơi thể thao kết nối, giao lưu và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nêu rõ, trải qua qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, cùng với nhiệm vụ của một tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu là truyền tải đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên, báo Tiền Phong còn khởi xướng nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao lớn có sức ảnh hưởng sâu rộng như: cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Giải vô địch quốc gia Marathon; Siêu Cúp bóng đá Quốc gia; Giải Golf Vô địch quốc gia; Giải Golf vì tài năng trẻ…
“Giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026 được tổ chức với mong muốn tăng cường giao lưu, kết nối giữa cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo với các đồng nghiệp trong giới, với các đối tác, đơn vị gắn bó, đồng hành với báo trong suốt thời gian qua”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ, hy vọng qua giải đấu, cũng sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, động viên, khuyến khích các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng lối sống khoa học, lành mạnh…
Với 31 đôi vận động viên tham gia nội dung thi đấu đôi nam và 13 đôi vận động viên tham gia nội dung thi đấu đôi nam nữ, trong buổi sáng, các vận động viên đã cống hiến các trận đấu hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp.
Kết thúc thi đấu, với mỗi nội dung, ban tổ chức đã trao 1 giải vô địch (gồm cúp, 3 triệu đồng tiền mặt, quà tặng), 1 giải nhì (gồm cúp, 2 triệu đồng tiền mặt, quà tặng) và 2 giải đồng hạng ba (gồm cúp, 1 triệu đồng tiền mặt, quà tặng).
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/soi-dong-giai-pickleball-tien-phong-open-cup-2026-post1890319.tpo